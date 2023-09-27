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Son dakika: Beşiktaş'ta maç sonu gerginlik! Şenol Güneş, Salih Uçan'ı iterek soyunma odasına gönderdi...

27.09.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Son 3 maçta 2. kez yenilen siyah - beyazlılarda ise maç sonu gerginlik yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcusu Salih Uçan'ın tartışması, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Adana Demirspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye ve heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Adana Demirspor oldu. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

BÜYÜK GERGİNLİK

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Son 3 maçta 2. yenilgisini alan Beşiktaş cephesinde maç sonunda büyük bir gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın son düdüğünün gelmesinin ardından iki takım futbolcuları ve teknik ekipler birbirini tebrik etti.

SALİH UÇAN'A ÇOK SİNİRLENDİ

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Beşiktaşlı Salih Uçan'ın Adana Demirspor Futbol Direktörü Gökhan Öztürk ile sarıldığı esnada teknik direktör Şenol Güneş, oyuncusunu tuttu ve soyunma odasına göndermek istedi.

TEKNİK EKİP ARAYA GİRDİ

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O esnada Uçan, arkasına dönüp baktı ve hocasının olduğunu görünce şaşırdı. Güneş ise öğrencisini iterek soyunma odasına göndermeye çalıştı. Salih Uçan'ın da hocasına cevap vermeye çalıştığı görüldü ancak o sırada Beşiktaş teknik heyeti araya girerek deneyimli futbolcuyu soyunma odasına götürdü.

Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında yaşanan gerginlik, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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