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Son dakika: Beşiktaş'ta seçim tarihi resmen açıklandı!

23.10.2023 18:41 | Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Lugano'yu konuk eden Beşiktaş, 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Siyah - beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş istifa etmiş, yönetim ise olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı. Beşiktaş'ta seçimin yapılacağı tarih de resmen açıklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş’ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Beşiktaş’ta Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihleri belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, bugün yaptığı toplantıda Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirilme tarihlerini belirlemiştir. Buna göre; Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecektir. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü yapılacaktır. Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 10 Aralık Pazar günü yapılacaktır. 10 Aralık Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir." ifadeleri yer aldı.

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