Son dakika: Beşiktaş'ta teknik direktör kararı verildi! "Onunla el sıkışalım!"

Son dakika haberleri: Bu sezon hedeflerinden uzak kalan Beşiktaş'ta yeni sezon için hoca arayışları yüm hızıyla devam ediyor. Siyah - beyazlı ekibin listesinde olan iki deneyimli hocadan istenilen cevap alınamadı. İşte detaylar...

KAPIYI 4 MİLYON EURO'DAN AÇTI

Gelecek sezon takımın emanet edileceği teknik direktör için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Al Hilal'de görev yapan Leonardo Jardim'in durumunu araştırdı. Siyah-beyazlılar, kapıyı 4 milyon Euro'dan açan Portekizli hocayı teklif bile yapmadan listeden çıkardı.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Rudi Garcia için de yoklama yapan Beşiktaş yönetimi, istediği yanıtı alamadı. Geçtiğimiz sezonun bitiminde Lyon'dan ayrılan ve şu an boşta olan 58 yaşındaki Fransız teknik adam, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirtti.

HOCA MESAİSİ SÜRÜYOR

Daniel Farke, Nuno Espirito Santo ve Jindrich Trpisovsky ise listedeki yerlerini koruyor. Sezonu Önder Karaveli ile tamamlamayı planlayan Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi yeni teknik direktörü belirlemek için yoğun çaba sarfediyor.

DERBİ SONRASI 'GÜNEŞ' TOPLANTISI

Derbi sonrası yöneticileriyle yaptığı görüşmede masanın üzerine ilk olarak Şenol Güneş ismini getiren Başkan Ahmet Nur Çebi, tecrübeli hocaya sıcak bakmayan isimlerle yollarını ayırmayı düşünüyor.

YENİ SEZON İÇİN EN SIKIŞACAKLAR

Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları gibi Güneş'i istemeyen isimlerin yeni yönetimde olmak istemediğini açıklamasının ardından düğmeye basan Başkan Çebi, yakın bir zamanda 69 yaşındaki teknik adam Şenol Güneş ile bir araya gelerek yeni sezon için 'el sıkışmak' istiyor. (Sabah)

