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  4. Son dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar ayrıldı! Fransız teknik adamın hikayesi mutlu sonla bitmedi...

Son dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar ayrıldı! Fransız teknik adamın hikayesi mutlu sonla bitmedi...

25.10.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Beşiktaş'a geldiği günden beri taraftarla iyi geçinemeyen Fransız teknik adam Valerien Ismael ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı yönetim Hatayspor maçından alınan mağlubiyeti kabul edilemez buldu ve Valerien Ismael ile yapılan toplantıdan ayrılık kararı çıktı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat yönettiği toplantıda Fransız çalıştırıcı ile sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağlandı.

Son dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar ayrıldı! Fransız teknik adamın hikayesi mutlu sonla bitmedi...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi uzun sürmedi. Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından Ceyhun Kazancı tarafından göreve getirilen Fransız teknik adam, aldığı başarısız sonuçların ardından takımdan ayrıldı.

AHMET NUR ÇEBİ BİZZAT GÖRÜŞTÜ

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Hatayspor maçından alınan mağlubiyet sonrası acil olarak toplantı yapan Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismael'in görevine son verdi. Sözleşmesinde bulunan tazminatı ödemeyi kabul eden siyah-beyazlı yönetim Ismael ile anlaştı.

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450 BİN EURO TAZMİNAT ALACAK

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Beşiktaş'a imza attığında sözleşmesinde yer alan tazminat maddesi gereğince, sezon sonuna kadar alacağının yarısı olan 450 bin Euro ödenecek Valerien Ismael'in sözleşmesi feshedildi. Beşiktaş, Valerien Ismael yönetimin çıktığı 19 maçta 8 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı, 3 kez mağlup oldu. (DHA)


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