Son dakika: Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile yollar ayrıldı! Fransız teknik adamın hikayesi mutlu sonla bitmedi...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi uzun sürmedi. Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından Ceyhun Kazancı tarafından göreve getirilen Fransız teknik adam, aldığı başarısız sonuçların ardından takımdan ayrıldı.

AHMET NUR ÇEBİ BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Hatayspor maçından alınan mağlubiyet sonrası acil olarak toplantı yapan Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismael'in görevine son verdi. Sözleşmesinde bulunan tazminatı ödemeyi kabul eden siyah-beyazlı yönetim Ismael ile anlaştı.

450 BİN EURO TAZMİNAT ALACAK

Beşiktaş'a imza attığında sözleşmesinde yer alan tazminat maddesi gereğince, sezon sonuna kadar alacağının yarısı olan 450 bin Euro ödenecek Valerien Ismael'in sözleşmesi feshedildi. Beşiktaş, Valerien Ismael yönetimin çıktığı 19 maçta 8 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı, 3 kez mağlup oldu. (DHA)



