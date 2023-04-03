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Son dakika: Beşiktaş'tan derbi sonrası 'Feyyaz Yiğit'li paylaşım! 'Anlık Kadıköy metrosu' başlığıyla 'Nemrudun Kızı' şarkısı...

03.04.2023 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakadan 4-2'lik galibiyetle ayrılan siyah - beyazlıların resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşım yapıldı. Beşiktaş'ın tweet'inde ünlü oyuncu ve yazar Feyyaz Yiğit yer alırken, 'Nemrudun Kızı' şarkısı bulundu. İşte detaylar...

Son dakika: Beşiktaş'tan derbi sonrası 'Feyyaz Yiğit'li paylaşım! 'Anlık Kadıköy metrosu' başlığıyla 'Nemrudun Kızı' şarkısı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy'de oynanan müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan siyah - beyazlılar, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş cephesi, karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından da derbi sonrasında birçok paylaşım yapıldı.

'FEYYAZ YİĞİT'Lİ PAYLAŞIM

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Siyah - beyazlıların attığı tweetler arasında en dikkat çekenlerden biri ise ünlü oyuncu ve yazar Feyyaz Yiğit'in yıllar önce çekilen bir görüntüsünün yer aldığı video oldu.

'ANLIK KADIKÖY METROSU' VE 'NEMRUDUN KIZI'

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'Anlık Kadıköy metrosu' ifadelerinin yer aldığı tweet'te Yiğit'in 'Nemrudun Kızı' şarkısını metro içinde söylediği anlar ve Beşiktaş'ın Fenerbahçe galibiyetindeki sevinç görüntüleri bulundu.

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Beşiktaş'ın paylaşımı, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve retweet aldı.

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