Son dakika: Beşiktaş'tan derbi sonrası 'Feyyaz Yiğit'li paylaşım! 'Anlık Kadıköy metrosu' başlığıyla 'Nemrudun Kızı' şarkısı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy'de oynanan müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan siyah - beyazlılar, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş cephesi, karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından da derbi sonrasında birçok paylaşım yapıldı.

'FEYYAZ YİĞİT'Lİ PAYLAŞIM

Siyah - beyazlıların attığı tweetler arasında en dikkat çekenlerden biri ise ünlü oyuncu ve yazar Feyyaz Yiğit'in yıllar önce çekilen bir görüntüsünün yer aldığı video oldu.

'ANLIK KADIKÖY METROSU' VE 'NEMRUDUN KIZI'

'Anlık Kadıköy metrosu' ifadelerinin yer aldığı tweet'te Yiğit'in 'Nemrudun Kızı' şarkısını metro içinde söylediği anlar ve Beşiktaş'ın Fenerbahçe galibiyetindeki sevinç görüntüleri bulundu.

Beşiktaş'ın paylaşımı, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve retweet aldı.



