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Son dakika: Beşiktaş'tan ses getiren transfer videosu! Vincent Aboubakar'ı Cristiano Ronaldo ile duyurdular...

21.01.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını topladığı 32 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, ikinci devrede üst sıralardaki takımlar ile puan farkını kapatarak şampiyon olmayı hedefliyordu. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren siyah - beyazlılar, daha önce iki kez Beşiktaş forması giymiş olan Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı. Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Kamerunlu futbolcuyla anlaşan Beşiktaş, transferi resmen açıkladı. Transfer videosunda Cristiano Ronaldo da yer aldı.

Son dakika: Beşiktaş'tan ses getiren transfer videosu! Vincent Aboubakar'ı Cristiano Ronaldo ile duyurdular...

Spor Toto Süper Lig'de üç maçlık galibiyet serisi yakalayan ve ilk devreyi moralli bir şekilde kapatan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. İkinci yarıda çıkışını sürdürmeyi hedefleyen ve transfer çalışmalarına gaz veren siyah - beyazlılar, gündemine daha önce iki kez kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar'ı almış ve oyuncunun Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesinin ardından anlaşma tamamlanmıştı.

Siyah - beyazlıların görüşmelere başladığını duyurduğu Vincent Aboubakar, resmi imzayı attı.

"EVİNE HOŞ GELDİN ABOUBAKAR"

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Beşiktaş'ın Twitter'dan paylaştığı transfer videosunun notunda "Yıllar değişir, yollar değişir, formalar değişir ama SEVDA değişmez! KARA SEVDA. Evine hoş geldin Vincent Aboubakar." ifadeleri yer aldı.

CRISTIANO RONALDO VE WEGHORST DETAYI

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Öte yandan videoda Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a vedası, Wout Weghorst'un Kırmızı Şeytanlar'a imzası ve Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'ta oynadığı dönemden golleri bulundu.

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BEŞİKTAŞ'TAN KAP AÇIKLAMASI

Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalandığını duyuran Beşiktaş'ın KAP açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır."

SÖZLEŞME DETAYLARI

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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Aboubakar'a 1.1 milyon euro imza parası ödendiği belirtildi. Bu sezonun geri kalanında 1.5 milyon euro maaş alacak olan 30 yaşındaki yıldız, kalan sezonlarda 3.1 milyon euro yıllık maaş ve müsabaka türüne göre maç başı 12 bin euro ücret alacak.

KAYSERİ MAÇINDA KADRODA

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor deplasmanına çıkacak. Vincent Aboubakar'ın sağlık kontrolünde herhangi bir sorun çıkmadı ve Kamerunlu golcü, kafileye dahil edildi. Aboubakar, saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşmada Şenol Güneş'in görev vermesi halinde ilk 11'de sahaya çıkabilecek.

BU SABAH İSTANBUL'A GELDİ

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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Kamerunlu golcü Beşiktaş'a imza atmak için Riyad kentinden bindiği özel uçakla saat 04:03'te İstanbul'a gelmişti.

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