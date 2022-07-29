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Son dakika: Beşiktaş taraftarıyla yıldızı barışmayan Michy Batshuayi, Süper Lig devine gidiyor!

29.07.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon Chelsea'den Beşiktaş'a kiralanan ve gösterdiği performansla siyah - beyazlı taraftarlarla yıldızı barışmayan Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'nin geleceği merak ediliyordu. Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor, golcü takviyesi yapmayı planlıyordu. Yeni sezona da iddialı girmek isteyen bordo - mavililer, Michy Batshuayi'yi gündemine aldı.

Son dakika: Beşiktaş taraftarıyla yıldızı barışmayan Michy Batshuayi, Süper Lig devine gidiyor!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna Jens Stryger Larsen, Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Mahmoud Trezeguet'yi katan bordo - mavililerde sürpriz bir isim gündeme geldi.

Yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Trabzonspor, santrfor takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR'DAN SÜRPRİZ

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Bordo - mavililer, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve performansıyla siyah - beyazlı taraftarların tepkisini çeken Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

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Trabzonspor'un hem Chelsea hem de Batshuayi ile temasa geçtiği ve oyuncunun kiralık transferi için görüştüğü öğrenildi.

MAAŞ PROBLEMİ

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Beşiktaş'ta yıllık 3 milyon 165 bin euro kazanan 28 yaşındaki futbolcunun maaş beklentisi yüksek olsa da bordo mavili yönetimin şartları zorlayacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 42 resmi maça çıkan Batshuayi, 14 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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