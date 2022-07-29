Son dakika: Beşiktaş taraftarıyla yıldızı barışmayan Michy Batshuayi, Süper Lig devine gidiyor!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna Jens Stryger Larsen, Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Mahmoud Trezeguet'yi katan bordo - mavililerde sürpriz bir isim gündeme geldi.

Yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Trabzonspor, santrfor takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR'DAN SÜRPRİZ

Bordo - mavililer, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve performansıyla siyah - beyazlı taraftarların tepkisini çeken Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Trabzonspor'un hem Chelsea hem de Batshuayi ile temasa geçtiği ve oyuncunun kiralık transferi için görüştüğü öğrenildi.

MAAŞ PROBLEMİ

Beşiktaş'ta yıllık 3 milyon 165 bin euro kazanan 28 yaşındaki futbolcunun maaş beklentisi yüksek olsa da bordo mavili yönetimin şartları zorlayacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 42 resmi maça çıkan Batshuayi, 14 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

