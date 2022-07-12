Son dakika: Beşiktaş taraftarlarına saç baş yoldurtan Michy Batshuayi Başakşehir'e gidiyor!

Son dakika haberleri: Teknik direktör Emre Belözoğlu ile birlikte Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon yükselişe geçen Medipol Başakşehir, transferde de önemli adımlar atıyor. Başakşehir, Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'in dışında başka bir özel plana da sahip. Başakşehir, forvet hattına da önemli bir takviyenin hazırlığı içinde.

MESUT ÖZİL İLE EL SIKIŞILDI

Başakşehir, sarı-lacivertli takımda beklentilerin altında kalan ve Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Türkiye'de kariyerine devam etmek istediği gündemde olan Mesut Özil ile el sıkıştı. Başakşehir'in kritik bir hamlesinin daha olduğu gün yüzüne çıktı.

DİĞER PLAN BATSHUAYI

Turuncu-lacivertliler, şampiyonluğa oynayacak kadronun bir parçası olarak Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynayan Michy Batshuayi'yi de renklerine bağlamayı amaçlıyor.

BAŞAKŞEHİR KİRALAMAK İSTİYOR

Başakşehir, UEFA kadrosuna Belçikalı golcüyü de yazdırmak istiyor. Geçen sezon Beşiktaş'ta 42 maçta 3155 dakika süre alan Michy Batshuayi 14 gol 3 asistlik performans ortaya koymuştu. Ancak; bu performans Beşiktaş'ı tatmin etmemiş ve oyuncuyla yollar ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ 150 BİN EURO ÖDEMİŞTİ

Chelsea'nin yeniden kiralamak istediği Batshuayi için Beşiktaş geçen sezon futbolcunun kulübüne sadece 150 bin Euro kiralama bedeli ödemişti. Oyuncuya ise 3 milyon 165 bin Euro garanti ücret verildiği KAP yoluyla duyurulmuştu. Bu iki transferle birlikte Başakşehir kalite açısından da seviye atlayacak.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ MACCABI

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi geçtiğimiz günlerde belli oldu. Başakşehir, bu turda İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile eşleşti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Turu'nda ilk karşılaşmalar 21 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 28 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Teknik patron Emre Belözoğlu takımını bu maça kadar tam anlamıyla hazırlamanın hesaplarını yapıyor.



