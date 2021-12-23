Son dakika: Beşiktaş, Önder Karaveli ile devam edecek mi? Başkan Ahmet Nur Çebi açıkladı!

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Göztepe karşısında alınan 2-1'lik galibiyet sonrası basın mensuplarına röportaj verdi. Herkesin merak ettiği Önder Karaveli ile devam edilecek mi sorusunu cevaplayan Çebi, Süper Lig'de bulunan hakemler hakkında da konuştu.

"ŞANS ÖNDER HOCA'NIN"

Önder Hoca böyle devam ettiği müddetçe bizim onun arkasında durmamız gerekiyor. Böyle de devam edecektir. Camiamızın çocuğu, nazik, duygusal, beyefendi, asil bir duruşu var. Benim için, Beşiktaş için şanstır. Allah yolunu açık etsin. Neden sezon sonu olsun? İyiyse, her şey iyi gidiyorsa, hoca mutluysa, başardıysak 2-3 sene devam etsin.

Hocamın yolu açık olsun, önce onun arkasındayım. Önce hocama yakışır bu işler. Şu anda Önder Hoca takımı çok iyi idare ediyor. Tercihlerimizden biri, kim olur, şu anda onu tartışmak istemiyorum. Şans hocamızın, ona bu imkanı tanımamız gerekiyor.

"TÜRKİYE'DE HAKEM Mİ YOK?"

Önder Hoca'yla olması ayrı bir keyif. Galibiyette ayrı bir tat var. Niye bir her maçın sonunda hakemlerin tartışıldığı bir süreç yaşıyoruz. Benim cezam bugün bitti. Ne söylemeliyim, ne söylememeliyim. Söylesek bir dert, söylemesek bir dert. Hakemlerin adaletli ve dikkatli olmaları bu kadar mı zor. 1 sene hakemlik yapmamasına karar verilen bir şahıs, Türkiye'de hakem yok mu da tekrar geri getiriliyor. Geçen hafta Fırat Aydınus'un yaptıkları, penaltı kararı, VAR'la ilgili abuk subuk yorumlar...

"ESKİ HAKEMLER ARTIK BIRAKSIN"

Niye hakem tartışıyoruz? Her Beşiktaş maçının arkasından Beşiktaş, hakemlerle ilgili bir şey söylemek zorunda kalıyor. Çok mu keyif alıyoruz? Hakem konusu, ne MHK'nin ne de TFF'nin konusudur. Eski hakemler artık vedalaşsınlar. Artık bu camiadan gitsinler. Yollarını ayırsınlar. Bütün takımlar mücadele edelim. Kim şampiyon olacaksa olsun. Hakemlersiz, hakemlerin yanlış kararları olmadan bunlar olsun.

"GEREKENİ YAPARIM!"

Kupa oynayacağız Katar'da. Hakem bulamadılar, bizim sinir uçlarına dokunmak için bir hakem atıyorlar. Yeter artık ya! Ceza almak istemiyorum, konuşmak istemiyorum ama sabrımızı çok fazla zorluyorlar. Burada konuştuklarımızın dışında zaten ben, hakemlerle ilgili TFF'ye MHK Başkanı'na dertlerimizi anlatan biriyim. 21 gün bitti, merhaba demeye geldim bugün. Umarım merhaba demeye devam ederiz, önümüzü kapatmazlar.Ben, federasyon başkanıyla her konuda konuşuyorum. Sonuçta Beşiktaş Başkanı'yım. Beşiktaş için her konuda gerekeni yapan bir başkanım.

