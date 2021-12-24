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Son Dakika: Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

24.12.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Beşiktaş Haberleri: Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Önder Karaveli ile 3 maçta 7 puan topladı. Taraftarların büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Karaveli hoca için dün gece sosyal medyada dolaşan fotoğrafa tepki yağdı. Önder Karaveli Vodafone Park’tan personel aracıyla ayrıldı. Beşiktaş takım otobüsüne binmeyen Karaveli için taraftarlar başkan Ahmet Nur Çebi'ye çağrıda bulunarak özel bir araç tahsis edilmesini istedi. İşte detaylar...

Son Dakika: Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Son Dakika: Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığından sonra takımın başına geçen Önder Karaveli takımın başında çıktığı 3 maçtan toplam 7 puan alarak taraftarın sevgilisi haline geldi. Maç sonunda sosyal medyada çıkan fotoğraf gündeme damga vurdu. Önder hocanın evine dönerken takım otobüsüyle değil, personel aracını kullanması taraftarın yoğun tepkisini çekti.

İŞTE O FOTOĞRAF

Önder Karaveli Vodafone Park’tan personel aracıyla ayrıldı. Personel aracındaki çalışanlarla galibiyet sevincini paylaşan Karaveli'nin samimi görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.

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Önder Karaveli ile devam edilecek mi?Önder Karaveli ile devam edilecek mi?
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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