Son Dakika: Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Son Dakika: Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığından sonra takımın başına geçen Önder Karaveli takımın başında çıktığı 3 maçtan toplam 7 puan alarak taraftarın sevgilisi haline geldi. Maç sonunda sosyal medyada çıkan fotoğraf gündeme damga vurdu. Önder hocanın evine dönerken takım otobüsüyle değil, personel aracını kullanması taraftarın yoğun tepkisini çekti.

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Önder Karaveli Vodafone Park’tan personel aracıyla ayrıldı. Personel aracındaki çalışanlarla galibiyet sevincini paylaşan Karaveli'nin samimi görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.



