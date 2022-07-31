Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş taraftarı Emirhan İlkhan'a Sergen Yalçın'ın ağlatan anısını gönderiyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta gündemin ana maddesinde Emirhan İlkhan yer alıyor. 17 yaşındaki genç oyuncunun Torino'ya gitme ihtimali Beşiktaş camiasını karıştırdı. Genç oyuncunun sözleşmesinde yer alan 4.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi herkesi şoke etti. İtalyan kulübü Torino'nun bu bedeli ödeyip Emirhan'ı kadrosuna katacağı konuşuluyor.

TARAFTARLAR SERGEN YALÇIN'IN KONUŞMASINI PAYLAŞIYOR

Her ne kadar sözleşmesinde 4.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi olsa da Beşiktaşlı taraftarlar Emirhan'ı kaybetmek istemiyor. Öyle ki; zamanında Sergen Yalçın'ın yaptığı büyük fedakarlığı paylaşan siyah-beyazlı taraftarlar bu videoyu Emirhan'a gönderiyor.

"BABAMLA 1 SENE KONUŞMADIK"

"O dönemde öyle bir maddi teklifler geldi ki bana anlatılır gibi değil. Ama ben Beşiktaş'tan ayrılmadım, gitmedim ve bu yüzden babamla yaklaşık 1 sene aynı evde oturmamıza rağmen konuşmadık. Çünkü bize göre büyük paralardı. Bunun neticesinde yıllarca Beşiktaş'ta oynadım. İyi günlerim oldu kötü günlerim oldu, şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandık, goller attık. Adıma besteler yapıldı Beşiktaş'ta çok güzel günlerdi yaşadığım hiç bir şeyden pişman değilim."

"HAYATIMDA ÜZÜLDÜĞÜM TEK ANDI"

"Çok mutluyum ancak yani bu kadar başarı kazandığın sembol olduğun bu kadar fedakarlık yaptığın goller attığın kupalar kazandım. Ama hiç unutmuyorum. Beşiktaş- Trabzonspor maçına gitmiştim. Beşiktaş taraftarı stadda benim aleyhime bağırdılar. Hayatımda üzüldüğüm tek andır belkide. Hiç hayatımda bu kadar üzülmemiştim. Ondan sonra maça hiç gitmedim."



