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Son dakika: Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce yaptığı paylaşım hüzne boğdu!

27.01.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta bir dönem yöneticilik yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Beşiktaşlı taraftarların çok sevdiği isimlerin başında gelen yöneticilerden olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü taraftarları hüzne boğdu. Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat etmeden önce yaptığı paylaşım taraftarları çok üzdü. Beşiktaş'ın Süper Kupa maçı öncesi kızının fotoğrafını paylaşan Mahmutyazıcıoğlu, kızının doğum gününü kutlayıp başarılar dilemişti.

Son dakika: Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önce yaptığı paylaşım hüzne boğdu!

Son dakika haberi... Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Beşiktaş taraftarını hüzne boğdu. Dün gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kan kaybından hayatını kaybeden Beşiktaş eski yöneticisi sevenlerini çok üzdü. Kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğrayan Mahmutyazıcıoğlu'na yedi el ateş edildiği iddia edildi. Gelen bilgilerde kan kaybından hayatını kaybettiği ifade edildi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat etmeden önce yaptığı paylaşım Beşiktaş taraftarını hüzne boğdu...

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ PAYLAŞIM YAPTI

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Dün gece 00.30 saatlerinde gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu için Beşiktaş kulübü bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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TARAFTARI HÜZNE BOĞAN PAYLAŞIM

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Beşiktaş taraftarının çok sevdiği yöneticilerin başında gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü taraftarı adeta hüzne boğdu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden günler önce yaptığı paylaşıma beğeni ve yorum yağıyor... Kızının doğum gününü kutlayıp Beşiktaş'a başarılar dileyen Mahmutyazıcıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE SON SÖZLERİ...

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Vefat etmeden önce katıldığı bir spor programında yorumlarda bulunan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ın iyi yolda olduğunu ifade etmişti. Her platformda siyah-beyazlıların haklarını savunmaya çalışan eski yöneticinin bu ölümü Beşiktaş taraftarını şoke etti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu katıldığı programda, "Beşiktaş şimdi iyi oynuyor, kaybolan takım olgusu Önder hocayla geri döndü. Beşiktaş çok iyi yolda. Allah bozmasın..." demişti.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Ece Erken
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