Son dakika: Ece Erken'in eşi eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı öldürüldü! Cinayet sonrası ilk görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberi... Ece Erken ile evlilik yapan ve bu haberlerle gündeme gelen eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yedi el ateş edildiği iddia edildi.

Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

Söylemezsem Olmaz yayınında cenazenin yarın gerçekleşeceği ve Trabzon'a naaşın gönderildiği açıklandı.



BOŞANIP ECE ERKEN İLE EVLENMİŞTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Mahmutyazıcıoğlu sunucu Ece Erken ile evliydi. Ünlü avukat evliyken Ece Erken ile aşk yaşamaya başlamış ve daha sonra eşinden boşanarak Ece Erken ile evlenmişti. İkili birçok kez küsüp barışmış, Ece Erken ünlü avukatın eski eşinin arabalarına zarar verirken yakalanmıştı. Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu sessiz sedasız evlenmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu 2 çocuk babasıydı.

Ece Erken cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş JK'nin resmi Twitter hesabından olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

