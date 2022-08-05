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Son dakika: Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş silahlı saldırıda yaralandı iddiası!

05.08.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş'in İstanbul Kemerburgaz'daki ofisinden çıkıp, aracıyla evine giderken silahlı saldırıya uğradığı ve bacağından yaralandığı iddia edilmişti. Hastaneye kaldırıldığı ve tedavisine başlandığı öne sürülen Güneş'ten açıklama geldi. Umut Tahir Güneş, hakkında çıkan silahlı saldırı iddiasını yalanladı.

Son dakika: Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş silahlı saldırıda yaralandı iddiası!

Son dakika haberleri: Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş'in silahlı saldırıda bacağından yaralandığı iddia edildi. İstanbul Kemerburgaz'da ofisi bulunan Umut Tahir Güneş'e 4 Ağustos Perşembe akşamı iş yerinden çıktıktan sonra aracıyla evine doğru giderken, Kemerburgaz'da silahlı saldırı düzenlendiği öne sürülmüştü.

"GERÇEK OLSAYDI DAHA AZ CAN YAKARDI"

Umut Tahir Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Arkadaşlarım, Dostlarım Merhaba. Vurulmuşum, yaralanmışım! Gerçek olsaydı dedikodusundan daha az can yakardı! Sağlıkla, muhabbetle kalın." ifadelerine yer verdi ve iddiaları yalanladı.

BACAĞINDAN YARALANDI İDDİASI

Sabah Gazetesi'nde yer alan haber şu şekildeydi;

Olayın saat 19.00 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldiği ifade edilmiş ve İstanbul'un Eyüp Sultan İlçesi'nde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanan Umut Tahir Güneş'i yaralayarak kaçan saldırganın yaya olduğu iddia edilmişti.

SALDIRI ÖNCESİ KEŞİF

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Yaralanarak hastaneye kaldırılan Umut Tahir Güneş'in tedavisi hemen yapıldı. İddialara göre; saldırıdan önce önce keşif yapan silahlı saldırgan; Umut Tahir Güneş'in geçiş yapacağı güzergaha pusu attı ve arabasıyla o noktadan geçen Umut Tahir Güneş'e ateş etti.

SALDIRGAN ORMANLIK ALANA DOĞRU KAÇTI

Umut Tahir Güneş yaralanırken; silahlı saldırgan ise yol kenarında bulunan ormanlık alana doğru kaçarak kayıplara karıştı. Ormanlık alanda inceleme yapıldı.

EMNİYET İNCELEME BAŞLATTI

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Olayı aydınlatmak üzere geniş kapsamlı çalışma başlatan İstanbul Emniyeti; olayı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için inceleme başlattı.

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polis silahlı saldırı beşiktaş son dakika haberleri
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu sekiztaşın tüm yöneticileri neden mafya!
milletin hakkını gasp ederseniz olacağı budur

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