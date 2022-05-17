Son dakika: Beşiktaşlı Miralem Pjanic'e tepkiler çığ gibi! "Bizi kandırıyor!"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe deplasmanına çıkan Beşiktaş, 9 kişi kaldığı mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

PJANIC KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

Siyah - beyazlılarda Miralem Pjanic, karşılaşma öncesinde üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle maç kadrosundan çıkarılmıştı.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Bosnalı futbolcunun İtalya'da oynanan Juventus - Lazio maçını tribünden takip etmesi, Beşiktaşlı taraftarların büyük tepkisini çekti.

"BİZİ KANDIRIYOR"

Siyah - beyazlı futbolseverler Pjanic için sosyal medyada, "Sezon başından beri üst üste 5 maç oynamadı, bizi kandırıyor" ve "Sana yazıklar olsun" yorumlarında bulundular.

Pjanic'in Juventus maçına ise Chiellini'nin vedası için gittiği öğrenildi.

