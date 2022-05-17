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Son dakika: Beşiktaşlı Miralem Pjanic'e tepkiler çığ gibi! "Bizi kandırıyor!"

17.05.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon taraftarlarının beklentisini çok altında kalan Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe deplasmanına çıkmış ve 9 kişi kaldığı maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Siyah - beyazlılarda sezon başında Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic ise üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle maç kadrosunda yer almamıştı. Juventus'ta Chiellini'nin veda maçına giden Pjanic, Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekti.

Son dakika: Beşiktaşlı Miralem Pjanic'e tepkiler çığ gibi! "Bizi kandırıyor!"
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe deplasmanına çıkan Beşiktaş, 9 kişi kaldığı mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

PJANIC KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

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Siyah - beyazlılarda Miralem Pjanic, karşılaşma öncesinde üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle maç kadrosundan çıkarılmıştı.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

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Bosnalı futbolcunun İtalya'da oynanan Juventus - Lazio maçını tribünden takip etmesi, Beşiktaşlı taraftarların büyük tepkisini çekti.

"BİZİ KANDIRIYOR"

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Siyah - beyazlı futbolseverler Pjanic için sosyal medyada, "Sezon başından beri üst üste 5 maç oynamadı, bizi kandırıyor" ve "Sana yazıklar olsun" yorumlarında bulundular.

Pjanic'in Juventus maçına ise Chiellini'nin vedası için gittiği öğrenildi.

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