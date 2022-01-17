SON DAKİKA: Boupendza, Türkiye'ye geri dönüyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son dakika haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya gelmeye devam ediyor. Golcü transferi konusunda her zaman rakip olan ezeli rakipler geçtiğimiz sezonlarda Vedat Muriqi için yarışmış ve bu yarışı Fenerbahçe kazanmıştı. Hatayspor'da ligimize damga vuran Boupendza için de aynı yarış yapılmış, yıldız oyuncu tercihini Katar'dan yana kullanarak oraya transfer olmuştu. Transfer olduğu günden beri mutsuz olan Boupendza Türkiye'ye dönmeye karar verdi...

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İSTİYOR

Bir dönem Boupendza'yı isteyen iki kulüp yine Boupendza'nın peşine düştü. Katar'da mutsuz olan yıldız oyuncu için resmen devreye girildi. Devre arası yapılacak golcü transferiyle ligi iyi bir konumda bitirmek isteyen iki kulüp de girişimlerini hızlandırdı.

FENERBAHÇE'YE DAHA YAKIN

Fenerbahçe, Galatasaray ve Krasnodar'ın da talip olduğu Gabonlu golcü için 10 milyon Euro isteyen Hatayspor, Al-Arabi'den gelen 4 milyon 250 bin Euroluk teklifi kabul etti ve Boupendza, Katar'ın yolunu tutmuştu. Bu sezon Al-Arabi formasıyla 12 maçta 4 gol atıp 2 asist yapan Aaron Boupendza'nın Katar'da mutsuz olduğu ve Süper Lig'e geri dönmek istediği iddia edildi. Fenerbahçe'ye gelmeye de istekli olan Gabonlu futbolcu için Fenerbahçe görüşmelere başladığı iddia ediliyor.

