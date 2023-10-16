Son dakika: Brüksel'deki silahlı saldırı sonrası yüksek seviye terör alarmı verildi! Belçika - İsveç maçı devre arasında ertelendi...

Son dakika haberleri: Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşanan silahlı saldırı ülkede şoke etkisi yarattı. EURO 2024 Elemeleri F Grubu 7. maçında Belçika ile İsveç karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, devre arasının ardından maç askıya alındı.

Uzun namlulu silah kullanan bir saldırgan, Belçika - İsveç maçını izlemek üzere Brüksel'de bulunan İsveçli iki kişiyi öldürdü.

DEVRE ARASINDA ÖĞRENDİLER

İsveç Milli Takımı'nın oyuncuları, yerel saatle 19.15 civarı düzenlenen saldırıyı devre arasında öğrendi.

İKİNCİ YARIYA ÇIKMADILAR

İsveçli futbolcular, hayatını kaybeden kişilerin vatandaşları olduğunu öğrenince ikinci yarıya çıkmama kararı aldı.

MAÇ ERTELENDİ

Belçika Milli Takımı'nın da desteklediği karar sonrasında maç, hakemler tarafından ertelendi. Belçika - İsveç maçının ileri bir tarihte oynanacağı açıklandı.

YÜKSEK SEVİYE TERÖR ALARMI VERİLDİ

Ayrıca Brüksel'de yüksek seviye terör alarmı verildi. Stadyum görevlileri, güvenlik önlemi olarak seyircilerden stadyumda kalmalarını ve ikinci bir duyuruya kadar yerlerini terk etmemelerini istedi.





