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Son dakika: Bu da oldu! Adana Demirspor - Trabzonspor maçında sahaya dürüm atıldı

23.04.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanına çıktı. Bordo - mavililer; karşılaşmadan 3-1'lik üstünlükle ayrılırken, şampiyonluk yolunda çok kritik bir 3 puan aldı. Kalan 4 haftada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan'a maç içerisinde ilginç bir madde atıldı.

Son dakika: Bu da oldu! Adana Demirspor - Trabzonspor maçında sahaya dürüm atıldı

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerlerken Adana Demirspor engelini kayıpsız geçti. Bordo - mavililer, tıklım tıklım dolu stadyuma karşı oynanan maçta ilginç bir olaya tanıklık etti. Tribünden atılan bir madde şaşırttı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk etti.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Bruno Peres, 12. dakikada Andreas Cornelius ve 61. dakikada Djaniny kaydetti.

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Karşılaşmanın ilk yarısında maç devam ederken, kenarda ısınan Yusuf Erdoğan'a bir madde atıldı.

DÜRÜM ATTILAR

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Yerdeki maddeyi alan Yusuf Erdoğan'ın elinde kağıda sarılmış olan şeyin dürüm olduğu ortaya çıktı. Erdoğan, tribünlere dönerek taraftarlara tepki gösterdi.

Tribünlerden dürüm atılması, sosyal medyada çok konuşuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Adana Demirspor Yusuf Erdoğan
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