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Son dakika: Bu ne hırs Pirlo! Kafayı Galatasaray'a taktı, genç oyuncuyu bedavaya kaptı... Tepkiler çığ gibi!

14.06.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük'ün başına geçen Pirlo'dan transfer bombaları başladı bile. Daha işe başlayalı 2 gün olan deneyimli teknik adamın ilk transferi Galatasaray'dan oldu. Fatih Terim ile geçmişte yaşadığı problemlerden dolayı sarı-kırmızılı taraftarlar bir türlü yıldızı barışmayan Pirlo'nun Galatasaray ile U-19 Gelişim Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Emir Tintiş'i kadrosuna kattığı açıklandı. Emir Tintiş'in sitem dolu açıklamaları ise sosyal medyada gündem olmuş durumda...

Son dakika: Bu ne hırs Pirlo! Kafayı Galatasaray'a taktı, genç oyuncuyu bedavaya kaptı... Tepkiler çığ gibi!

Son dakika haberleri... Pirlo lige çok hızlı başladı. Fatih Karagümrük'e imzayı attıktan sonra takımına odaklanacağını söyleyen deneyimli teknik adam ilk transferini yaptı. Süper Lig'de kaliteli oyuncuların olduğunu fakat sadece kendi takımına odaklandığını söyleyen Pirlo, Galatasaray'ın genç oyuncusunu istedi ve bedavaya aldı.

İMZAYI ATTIRDI, TEPKİ YAĞIYOR

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İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon Galatasaray U19 Takımı ile Gelişim Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Emir Tintiş ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fatih Karagümrük'ün transfer için açıklaması şu şekilde:

"Karagümrük'e hoş geldin Emir Tintiş.

18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'i renklerimize bağladık. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş, çeşitli yaş gruplarında da birçok kez Milli formayı terletme başarısı gösterdi.

Yeni transferimiz Emir Tintiş'e hoş geldin diyor, Karagümrük forması altında başarılar diliyoruz."

Bu açıklamanın ardından Galatasaray taraftarı hem yönetimine hem de Pirlo'ya tepki gösteriyor. Fatih Terim ile husumetinden kaynaklı bir türlü yıldızları barışmayan taraftarlar şimdiden tansiyonu yükseltti.

SİTEM DOLU AÇIKLAMA!

Öte yandan genç futbolcu da Fatih Karagümrük'e imza atmasının ardından bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emir Tintiş, "Sevgili Galatasaraylılar; Yıllardır formasını terleterek ilk günden beri kendimi geliştirmeye adadığım takımımızda U19 takımına kadar yükseldim. Kendi yaş kategorimde hem milli takımda hem de kulübümüzde hep daha iyi bir performans göstermeye çalıştım. Şimdi sonunu hiç böyle tahmin etmediğim bir ayrılık yaşıyorum. Tek isteğim olan profesyonel kontrat talebim uzun zamandır kulübüm tarafından cevapsız bırakıldı ve herhangi bir resmi teklif tarafıma iletilmedi. Kariyerimi de düşünmek zorunda olduğum için şimdi kalbim buruk bir şekilde sizlere veda ediyorum. Gelişimimde ve bu günlere gelmemde üzerimde emekleri bulunan hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve kulüp personeline çok teşekkür ederim. Üzerimdeki emeklerinizi asla unutamam. Benim için kalbimde yeriniz her zaman çok farklı olacak. Hoşça kalın" ifadelerini yazdı.


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