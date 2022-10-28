SON DAKİKA: Burak Yılmaz Beşiktaş'a gelecek mi? Şenol Güneş'in ardından taraftardan 'Burak Yılmaz' paylaşımları... O paylaşıma yorum yağıyor!

Son olarak Fransa ekibi Lille'den Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan 37 yaşındaki milli futbolcu Burak Yılmaz, ilerleyen yaşına rağmen Hollanda ekibindeki performansıyla konuşulmaya devam ediyor. Tecrübeli futbolcu Hollanda Ligi'nde bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada 4 gol 1 asist ile takımına katkı sağlarken, yakın zamanda Türkiye'ye döneceği iddiaları konuşulurken, Yılmaz'ın sıklıkla dile getirdiği "Beşiktaş benim yuvam. Belki de son durağım. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum" sözleri milli futbolcunun Beşiktaş'a geleceği söylentilerini kuvvetlendiriyor.

Valerien Ismael'in ardından Burak Yılmaz ile arasının çok iyi olduğu bilinen ve Yılmaz'ın 'Babam' olarak nitelendirdiği Şenol Güneş'in Siyah-Beyazlılar'ın başına geçmesiyle sosyal medyada Burak Yılmaz sesleri yeniden yükselmeye başladı.

BURAK YILMAZ PAYLAŞTI!

Tüm bu söylentiler konuşulmaya devam ederken, Burak Yılmaz'ın paylaşımı sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar adeta çılgına döndü. Şenol Güneş'in Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalamasının ardından bir paylaşımda bulunan Yılmaz, Şenol Güneş ile bir fotoğrafını paylaşırken, paylaşımına "Başarılar hocam, size her şeyin en güzeli yakışır" notunu düştü.

TARAFTARDA YORUM YAĞDI!

Burak Yılmaz'ın bu paylaşımını Beşiktaşlı taraftarlar yorum yağmuruna tutarken, "Kral, sen de gel Beşiktaş'ına gol krallığıyla şampiyonluğunu yaşa" , "Devre arası yuvana bekliyoruz" şeklinde paylaşımlar geldi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR...

Hollanda ekibi Fortuna ile uzun süreli sözleşme imzalayan ve futbolu bıraktıktan sonra antrenör olarak göreve başlaması beklenen Burak Yılmaz'ın Beşiktaş için sözleşmeyi feshedebileceği belirtildi. En az 2 sene daha futbol oynamak isteyen 37 yaşındaki futbolcunun en büyük hayalinin Beşiktaş'ta jübile yapmak olduğu biliniyor.

Burak Yılmaz: “Başarılar hocam, size her şeyin en güzeli yakışır.” https://t.co/Bcczd6Lxzl — Mynet Spor (@mynetspor) October 28, 2022



