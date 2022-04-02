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Son dakika: Burak Yılmaz gidiyor, Mostafa Mohamed geliyor! Galatasaray...

02.04.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Galatasaray'da performansına büyük tepki gösterilen Mostafa Mohamed'in Türkiye kariyeri bitiyor... Süper Lig'de bir türlü istenilen seviyede futbol oynayamayan Mısırlı yıldız, Fransız takımlarıyla anılıyor. Burak Yılmaz'ın forma giydiği Lille kulübü Mostafa için girişimleri hızlandırdı. Sezon sonunda bu transferin gerçekleşme ihtimali çok büyük. İşte detaylar...

Son dakika: Burak Yılmaz gidiyor, Mostafa Mohamed geliyor! Galatasaray...
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Son dakika haberleri... Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadrosu yavaş yavaş belli oluyor. Yapılacak başkanlık seçimi sonrası daha rahat ilerleme kaydedecek sarı-kırmızılılarda golcü sorunu önümüzdeki sezon da devam edecek gibi görünüyor. Gomis'i renklerine bağlayan Galatasaray, önümüzdeki sezon ileri uca bir takviye yapmak isterken, elindeki Mostafa Mohamed'i kaybetmek üzere...

FRANSIZLAR TALİP OLDU

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Fransız basınında yer alan haberlere göre daha önce Marsilya ve St. Etienne'in ilgilendiği Mısırlı forvet için son talip Lille. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gibi milli futbolcularımızın da formasını giydiği Lille, önümüzdeki sezon forvet rotasyonunda büyük değişiklikler hedefliyor.

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BURAK GİDİYOR, MOSTAFA GELİYOR

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Öyle ki, sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz ile kontrat yenilemeyeceği, Kanadalı forvet Jonathan David'in ise Avrupa'nın devlerinden birine transfer olmasının beklendiğinin iddia edildi. Dolayısıyla önümüzdeki sezon kadrosuna forvet katacağı kesin olan Lille, Mohamed'i listesine ekledi.

Mısır ekibi Zamalek'ten önce kiralanan sonra bonservisi ile kadroya katılan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 36 resmi maçta 7 gol atıp 5 de asist yaptı.


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