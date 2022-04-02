Son dakika: Burak Yılmaz gidiyor, Mostafa Mohamed geliyor! Galatasaray...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadrosu yavaş yavaş belli oluyor. Yapılacak başkanlık seçimi sonrası daha rahat ilerleme kaydedecek sarı-kırmızılılarda golcü sorunu önümüzdeki sezon da devam edecek gibi görünüyor. Gomis'i renklerine bağlayan Galatasaray, önümüzdeki sezon ileri uca bir takviye yapmak isterken, elindeki Mostafa Mohamed'i kaybetmek üzere...

FRANSIZLAR TALİP OLDU

Fransız basınında yer alan haberlere göre daha önce Marsilya ve St. Etienne'in ilgilendiği Mısırlı forvet için son talip Lille. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gibi milli futbolcularımızın da formasını giydiği Lille, önümüzdeki sezon forvet rotasyonunda büyük değişiklikler hedefliyor.

BURAK GİDİYOR, MOSTAFA GELİYOR

Öyle ki, sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz ile kontrat yenilemeyeceği, Kanadalı forvet Jonathan David'in ise Avrupa'nın devlerinden birine transfer olmasının beklendiğinin iddia edildi. Dolayısıyla önümüzdeki sezon kadrosuna forvet katacağı kesin olan Lille, Mohamed'i listesine ekledi.

Mısır ekibi Zamalek'ten önce kiralanan sonra bonservisi ile kadroya katılan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 36 resmi maçta 7 gol atıp 5 de asist yaptı.



