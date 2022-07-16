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  4. Son dakika: Burak Yılmaz'ın açıklamaları olay yarattı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor sözleri...

Son dakika: Burak Yılmaz'ın açıklamaları olay yarattı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor sözleri...

16.07.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2020 yazında Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan ve Fransız ekibindeki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Burak Yılmaz, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ın yolunu tutmuştu. Kulübüyle 2 yılı oyuncu, 3 yılı antrenör olmak üzere 5 yıllık kontrat imzalayan Yılmaz'ın Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor hakkında yaptığı açıklamalar sosyal medyada olay oldu. Golcü oyuncu, daha önce 4 takımın da formasını giymişti.

Son dakika: Burak Yılmaz'ın açıklamaları olay yarattı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor sözleri...
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Son dakika haberleri: Fransa Ligue 1'de Lille'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray formalarını terletmiş olan Yılmaz, 4 büyük kulüple ilgili flaş sözler kullandı.

FENERBAHÇE, GALATASARAY, TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ

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Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş hakkında beIN Sports'a konuşan golcü oyuncu, "Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe'yi destekleyeceğim. Ben Türk'üm. Türk takımlarının başarılı olmasını istiyorum. Galatasaray'a Okan Abi geldi. Abdullah Avcı hak ettiği şampiyonluğu kazandı. Zaten Beşiktaş desteklediğim takım. Ali Koç'u da çok severim." şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUK FAVORİM FENERBAHÇE"

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Burak Yılmaz, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini ise şu sözlerle açıkladı;

"Bu sezon Süper Lig'de çok çetin bir şampiyonluk yarışı olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çok ciddi avantajlı olduğunu düşünüyorum. Harika bir hocası var."

"KARİYERİMDE BİR ADIM"

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Fortuna Sittard'a transfer sürecine ilişkin Burak Yılmaz şunları söyledi, "Bana çok büyük bir projeyle geldiler. 2 senesi oyuncu, 3 senesi antrenör olarak. Bana inandılar. Beraber gelişebileceğimize inandılar. Bana Türkiye'den böyle bir teklif gelmedi. Çok mutluyum ve huzurluyum. 3 senelik bölüm hocalık mı olur sportif direktörlük mü olur bilmiyorum, onu konuşmadık. Şu andaki isteğim antrenör olmak. Kulübümüz de bana hem sözlü hem de yazılı olarak çok güzel bir teklif sundu. Açıkçası insanlar, kariyerimde düşüş mü oldu diye düşünüyorlar ama hayır. Ben tam tersi, kariyerimde bir adım olarak görüyorum. Çünkü 5 senelik, futboldan sonrasını da planladığım bir proje." dedi.

"MİLLİ TAKIMA DÖNECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

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Milli takıma dönmeyeceğini söyleyen Burak Yılmaz, "Ben bir karar verdim ve bunun arkasında duracağım. Bundan sonra döneceğimi düşünmüyorum. Sakatlık veya başka bir durum olursa elbette yardımcı olurum ama milli takıma dönmeyeceğim. Bu sadece fiziksel verilmiş bir karar değil. Mental olarak zorlandığımı hissettim. Penaltıyı kaçırdıktan sonra verdiğim bir duygusal karar değildi." ifadelerini kullandı.


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