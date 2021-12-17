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Son dakika: Burak Yılmaz Türkiye'ye geri dönüyor! Canlı yayında...

17.12.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Fransa'da adeta şov yapan Burak Yılmaz için flaş bir açıklama geldi. Geçtiğimiz sezon attığı gollerle Lille'in şampiyonluğuna büyük katkı sağlayan Burak Yılmaz'ın babası transfer ile ilgili açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Fikret Yılmaz, Burak Yılmaz sevenleri heyecanlandıracak sözler söyledi. Sözleşmesinin son senesinde bulunan Burak Yılmaz'ın Türkiye'ye dönebileceğini söyleyen babası sosyal medyada gündem olmayı başardı. İşte o açıklamalar...

Son dakika: Burak Yılmaz Türkiye'ye geri dönüyor! Canlı yayında...
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Son dakika: Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz'ın bu sene sonunda sözleşmesi bitecek. Sözleşmesinin bitecek olması da çeşitli dedikoduları ardı ardına getirmeye başlamıştı. Süper Lig'e geri döneceği artık ciddi ciddi konuşulan Burak Yılmaz'ın geleceği ile ilgili babası Fikret Yılmaz açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada gündem olan bu açıklamalar Burak Yılmaz hayranlarını heyecanlandırdı. Burak Yılmaz'ın hayranları tecrübeli golcünün sosyal medya hesabına mesajlar yağdırmaya başladı. İşte o açıklamalar...

"ONUNLA GURUR DUYUYORUM"

Lille'de forma giyen oğlu Burak Yılmaz'ın golle beslenen bir oyuncu olduğunu belirten Fikret Yılmaz; "Son maçta gol atamadı ama mükemmel oynadı. Hatta beni aradığında 'Oğlum gol atamadığın için üzülme, sen böyle oyna da gol atamasan da olur' dedim. Burak gol paslarıyla da ön plana çıkıyor. Lyon maçında net gol pası verdi ama gol çeviremediler.

Ben oğlumun bu yaşta Şampiyonlar Ligi'nde oynamasının gururunu yaşıyorum. Gol atıp atmaması önemli değil. Bir Türk futbolcusunun futbol organizasyonunun en üst liginde oynaması benim için gurur verici. Burak'la her zaman gurur duyarım. Milli takım da istediğimiz sonucu alamadık buna üzülüyorum. Portekiz maçı zor ama ben umutluyum" dedi.

"TÜRKİYE'YE GELİP..."

Burak Yılmaz'ın Lille sonrası kariyeri hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Burak şu anda Avrupa'da çok mutlu. Adanalıyız; tabii ki Adana takımları bizim için çok önemli. Avrupa'da devam edip teknik direktörlük lisansı da alabilir, diğer taraftan buraya gelip, burada 200 golü geçmesini istiyorum. Kendisine layık bir takımda oynayıp, 200 golü geçip, futbola veda etmesini istiyorum. 43 yaşında Avrupa'da futbol oynayan futbolcu var. Burak kendine iyi bakıyor. Ne kadar çok oynarsa oynasın diye düşünüyorum. Sonuna kadar gitmesini istiyorum. En az iki sene daha oynar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Futbol gündemini de yorumlayan Fikret Yılmaz, Sivasspor-Galatasaray maçında ev sahibi takımın Muslera yerde yatarken attığı golle ilgili olarak, "Muslera'nın sakatlanarak yerde kaldığı pozisyonda Sivasspor'un oyuna devam ederek gol atması meselesi çok düşündürücü. Bir futbolcuya böyle bir şans bir kere gelir. Kullanırsa büyük itibar kazanır. Fajr'ı suçlamıyorum; ama keşke o golü atmasaydı. Çok büyürdü; tüm dünya ondan bahsederdi. Bu şans bir sporcuya ömrü hayatında bir kez gelir. Kullanabilirse tüm dünya senden bahseder" dedi.

"BEŞİKTAŞ, ÖNDER KARAVELİ İLE DEVAM ETMELİ"

Beşiktaş'ta futbol oynayan Fikret Yılmaz, siyah beyazlıların Sergen Yalçın sonrası hoca arayışlarına da değinerek, "Kayserispor maçında bir diriliş yaşadı Beşiktaş. İçinde bulunduğu kaostan çıkar diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın yerli bir teknik direktör ile devam etmesi durumunda çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile devam edilebilir" şeklinde konuştu.


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