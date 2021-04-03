Son dakika... Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal'ın koronavirüs testi de pozitif!

2022 Dünya Kupası eleme maçları için toplanan A Milli Takım’da Covid-19 vakalarının sayısı 14’e yükseldi.
Letonya maçında sonra yapılan testlerde 5 futbolcunun daha test sonucu pozitif çıktı. Bu isimlerden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü ve Getafe’de oynayan Enes Ünal, henüz kamptan ayrılmadı. İki oyuncunun da tedavileri Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde devam ediyor.
Çağlar ve Enes test sonuçları negatife döndükten sonra İngiltere ve İspanya’ya gidecek.
Taylan Antalyalı
Emre Kılınç
Yusuf Yazıcı
Zeki Çelik
Nazım Sangare
İrfan Can Kahveci
Merih Demiral
Cenk Tosun
Kaan Ayhan
Dorukhan Toköz
Deniz Türüç
Kenan Karaman
Çağlar Söyüncü
Enes Ünal
Mert Günok
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