Son dakika... Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal'ın koronavirüs testi de pozitif!

2022 Dünya Kupası eleme maçları için toplanan A Milli Takım’da Covid-19 vakalarının sayısı 14’e yükseldi.

Letonya maçında sonra yapılan testlerde 5 futbolcunun daha test sonucu pozitif çıktı. Bu isimlerden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü ve Getafe’de oynayan Enes Ünal, henüz kamptan ayrılmadı. İki oyuncunun da tedavileri Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde devam ediyor.

Çağlar ve Enes test sonuçları negatife döndükten sonra İngiltere ve İspanya’ya gidecek.

MİLLİ TAKIMDA KORONA OLAN İSİMLER

Taylan Antalyalı

Emre Kılınç

Yusuf Yazıcı

Zeki Çelik

Nazım Sangare

İrfan Can Kahveci

Merih Demiral

Cenk Tosun

Kaan Ayhan

Dorukhan Toköz

Deniz Türüç

Kenan Karaman

Çağlar Söyüncü

Enes Ünal

Mert Günok

