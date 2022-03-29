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  4. Son dakika: Cengiz Ünder'in golündeki detayı kimse fark etmedi! Rekor kırıyor...

Son dakika: Cengiz Ünder'in golündeki detayı kimse fark etmedi! Rekor kırıyor...

29.03.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Portekiz'e 3-1 mağlup olarak şansını kaybeden Türkiye, Konya'da İtalya'yı dostluk maçında konuk etti. Karşılaşmanın henüz başında Cengiz Ünder'in golüyle Türkiye 1-0 öne geçti. Fakat Cengiz Ünder'in attığı golde çok ilginç bir detay vardı... İzleyenler bu detayı ilk önce göremedi. Golün tekrarını izleyenler detayı sonradan fark etti... Cengiz'in topla buluştuğu anda Dorukhan Toköz'ün gole sevinmesi sosyal medyada gündem oldu...

Son dakika: Cengiz Ünder'in golündeki detayı kimse fark etmedi! Rekor kırıyor...
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Son dakika haberi... Türkiye ile İtalya hazırlık maçında karşılaştı. İki ekibin de 2022 Dünya Kupasına gidemediği bilinirken, düşük tempoda bir maç oynandı. Karşılaşmanın henüz başında Cengiz Ünder'in attığı golle öne geçen Türkiye, maça çok hızlı başladı. Cengiz'in attığı goldeki detay ise sosyal medyada gündem oldu.

İZLEYENLER FARK ETMEDİ...

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Cengiz Ünder'in attığı golde ilginç bir olay yaşandı. Yıldız oyuncunun topla buluştuğu andan itibaren 5 saniye boyunca Dorukhan Toköz gol sevinci yaşadı. Cengiz'in daha kaleye yaklaşmadan bile Dorukhan'ın gole sevinmesi taraftarların dikkatini çekti. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran bu fotoğraf maçın önüne geçti...

AY - YILDIZLILAR 604. MAÇINA ÇIKTI

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A Millî Takımımız, İtalya karşılaşmasıyla 604. defa sahaya çıktı. Ay-Yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 327'si resmi, 276'sı özel 603 maçta biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet aldı, 144 defa berabere kaldı, 229 kez de rakiplerine yenildi. Millî Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 806 gol atarken, kalesinde 865 gol gördü. Bugüne kadar 90 farklı ülke millî takımıyla mücadele eden millîler, 603 karşılaşmanın 520'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.


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