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SON DAKİKA: Çok merak ediliyordu! Galatasaray Osimhen'in yıllık ücretini yaptığı KAP bildirimiyle duyurdu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.09.2024 19:08
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Galatasaray, Napoli'de forma giyen dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen'i kadrosuna katarken Sarı-Kırmızılılar bu transferin mali detaylarını yaptığı KAP bildirimiyle duyurdu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Çok merak ediliyordu! Galatasaray Osimhen'in yıllık ücretini yaptığı KAP bildirimiyle duyurdu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezonda üst üste üçüncü kez şampiyon olmak isteyen Galatasaray, transferde yaptığı son hamleyle tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Sarı-Kırmızılılar Napoli'nin 25 yaşındaki golcüsü Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katarken bu transfer futbol dünyasında oldukça dikkat çekmişti.

MAAŞI BELLİ OLDU

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Cimbom yeni transferine formayı giydirirken, çok merak edilen mali detayları da resmen açıkladı.

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan KAP bildiriminde Osimhen'in 6 milyon Euro yıllık ücret alacağı açıklandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

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"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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