SON DAKİKA: Çok merak ediliyordu! Galatasaray Osimhen'in yıllık ücretini yaptığı KAP bildirimiyle duyurdu

Yeni sezonda üst üste üçüncü kez şampiyon olmak isteyen Galatasaray, transferde yaptığı son hamleyle tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Sarı-Kırmızılılar Napoli'nin 25 yaşındaki golcüsü Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katarken bu transfer futbol dünyasında oldukça dikkat çekmişti.

MAAŞI BELLİ OLDU

Cimbom yeni transferine formayı giydirirken, çok merak edilen mali detayları da resmen açıkladı.

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan KAP bildiriminde Osimhen'in 6 milyon Euro yıllık ücret alacağı açıklandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."