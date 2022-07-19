Cristiano Ronaldo'dan olay hareket! Cinsel organını büyütmek için botoks yaptırdı...

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun kulüp yönetiminin işleyişinden memnun olmadığı ve Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istediği için takımdan ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Dünyaca ünlü futbolcu, bu kez çok farklı bir olayla dünya gündemine damgasını vurdu.

Manchester United'ın 37 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo, fiziği ile dikkat çeken futbolcular arasında yer alıyor.

VÜCUDUNDA BİRÇOK ESTETİK MÜDAHALE VAR

Dış görünüşüne oldukça dikkat eden, bunun için özel egzersiz ve diyet programlarıyla çalışan Portekizli yıldızın vücudunda birçok estetik müdahale bulunduğu biliniyordu.

OLAY YARATAN İDDİA

Daha önce yüzüne de çeşitli operasyonlar uygulanan dünyaca ünlü futbolcu için ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü.

CİNSEL ORGANINA BOTOKS YAPILDI

İspanyol basınının haberine göre; ünlü model Georgina Rodriguez ile birlikteliğini sürdüren Cristiano Ronaldo'nun penisine botoks yapıldı.

BÜYÜTMEK İÇİN...

Haberde bu hamlenin nedeni olarak ise penis kalınlığını iki ya da üç santimetre artırmak olduğu gösterildi. Bu operasyonun iki yıl boyunca kalıcı olduğu ve dikiş gerektirmediği belirtilirken, işe yaramasının garanti olmadığı ifade edildi.

FİLM YILDIZLARI DA BU YÖNTEMİ TERCİH EDİYOR

Öte yandan birçok yetişkin film yıldızının da cinsel organlarını büyük göstermek için bu yöntemi kullandığı aktarıldı.

