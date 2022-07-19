SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Cristiano Ronaldo'dan olay hareket! Cinsel organını büyütmek için botoks yaptırdı...

Cristiano Ronaldo'dan olay hareket! Cinsel organını büyütmek için botoks yaptırdı...

19.07.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen ve takımının Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması nedeniyle kulüpten ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo bu kez bambaşka bir olayla dünya gündemine oturdu. Portekizli yıldızın, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırdığına dair çıkan haberler sosyal medyada geniş yer buldu.

Cristiano Ronaldo'dan olay hareket! Cinsel organını büyütmek için botoks yaptırdı...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun kulüp yönetiminin işleyişinden memnun olmadığı ve Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istediği için takımdan ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Dünyaca ünlü futbolcu, bu kez çok farklı bir olayla dünya gündemine damgasını vurdu.

Manchester United'ın 37 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo, fiziği ile dikkat çeken futbolcular arasında yer alıyor.

VÜCUDUNDA BİRÇOK ESTETİK MÜDAHALE VAR

cristiano_293202274_3208249549429322_2228781963137731068_n

Dış görünüşüne oldukça dikkat eden, bunun için özel egzersiz ve diyet programlarıyla çalışan Portekizli yıldızın vücudunda birçok estetik müdahale bulunduğu biliniyordu.

OLAY YARATAN İDDİA

cristiano_288868970_553677902988033_7678778236678190365_n

Daha önce yüzüne de çeşitli operasyonlar uygulanan dünyaca ünlü futbolcu için ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü.

CİNSEL ORGANINA BOTOKS YAPILDI

cristiano_286880675_773392710487179_2877876597849221579_n

İspanyol basınının haberine göre; ünlü model Georgina Rodriguez ile birlikteliğini sürdüren Cristiano Ronaldo'nun penisine botoks yapıldı.

BÜYÜTMEK İÇİN...

cristiano_286313974_1299337383808261_4974590254784055124_n

Haberde bu hamlenin nedeni olarak ise penis kalınlığını iki ya da üç santimetre artırmak olduğu gösterildi. Bu operasyonun iki yıl boyunca kalıcı olduğu ve dikiş gerektirmediği belirtilirken, işe yaramasının garanti olmadığı ifade edildi.

FİLM YILDIZLARI DA BU YÖNTEMİ TERCİH EDİYOR

Öte yandan birçok yetişkin film yıldızının da cinsel organlarını büyük göstermek için bu yöntemi kullandığı aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haaland'ın yerine geldi, testisinde tümör çıktı!Haaland'ın yerine geldi, testisinde tümör çıktı!
Dünya gündeminde sadece bu gol var! Kasıtlı mı yaptı? Bilinmiyor...Dünya gündeminde sadece bu gol var! Kasıtlı mı yaptı? Bilinmiyor...
''Sana yakışmadı Yusuf...'''''Sana yakışmadı Yusuf...'''
Anahtar Kelimeler:
penis Cristiano Ronaldo Manchester United penis büyütme son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Durum kötüye gidiyor! Şiddetli dalga kapıya dayandı

Durum kötüye gidiyor! Şiddetli dalga kapıya dayandı

Seferovic için imza öncesi sürpriz hamle! Sağlık kontrolü...

Seferovic için imza öncesi sürpriz hamle! Sağlık kontrolü...

Kimse beklemiyordu! Babel geri döndü

Kimse beklemiyordu! Babel geri döndü

İsyan etti: "Geldim ama rahatsızım!"

İsyan etti: "Geldim ama rahatsızım!"

G.Saray'dan 3 'KAP' birden! Tarih belli oldu

G.Saray'dan 3 'KAP' birden! Tarih belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.