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  4. Son dakika: ''Cristiano Ronaldo, Konyaspor'da!'' Bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu...

Son dakika: ''Cristiano Ronaldo, Konyaspor'da!'' Bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu...

22.07.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cristiano Ronaldo için tüm kapılar adeta yüzüne kapanıyor. İlerleyen yaşı nedeniyle yüklü maaşını ödemek istemeyen kulüpler, Ronaldo'yu teker teker reddediyor. Real Madrid'in Ronaldo'yu reddetmesi üzerine sosyal medyada ilginç bir kampanya başlatıldı. Türk taraftarlar, Ronaldo'nun Türkiye'ye geleceğini ve Konyaspor'da oynayacağını esprili bir dille paylaştı. Bu paylaşımlar kısa süre içinde trend olmayı başardı.

Son dakika: ''Cristiano Ronaldo, Konyaspor'da!'' Bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Son dakika haberleri... Kim derdi ki Ronaldo'nun kulüpsüz kalacağını... Sonunda bu da oldu! Ronaldo'yu kimse istemiyor. Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli oyuncu kapının önünde kaldı. Yüklü maaşı nedeniyle başka takımlara transferi neredeyse imkansız gözüken Ronaldo'nun hangi takıma transfer olacağı henüz netleşmiş değil. Manchester United forması giymek istemeyen ve rekabetçi bir takıma transfer olmak isteyen Ronaldo için ilginç paylaşımlar yapıldı.

SON DAKİKA: "RONALDO KONYASPOR'DA!"

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Türk taraftarlar, Ronaldo'nun hiçbir takımla anlaşamamasının ardından sosyal medya platformu Twitter'da ilginç bir kampanya başlattı. Ronaldo'yu Türk takımlarına transfer eden taraftarlar, komik paylaşımlarda bulundu. Kısa süre içinde trend olan bu akım sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

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