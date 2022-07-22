Son dakika: ''Cristiano Ronaldo, Konyaspor'da!'' Bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu...

Son dakika haberleri... Kim derdi ki Ronaldo'nun kulüpsüz kalacağını... Sonunda bu da oldu! Ronaldo'yu kimse istemiyor. Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli oyuncu kapının önünde kaldı. Yüklü maaşı nedeniyle başka takımlara transferi neredeyse imkansız gözüken Ronaldo'nun hangi takıma transfer olacağı henüz netleşmiş değil. Manchester United forması giymek istemeyen ve rekabetçi bir takıma transfer olmak isteyen Ronaldo için ilginç paylaşımlar yapıldı.

SON DAKİKA: "RONALDO KONYASPOR'DA!"

Türk taraftarlar, Ronaldo'nun hiçbir takımla anlaşamamasının ardından sosyal medya platformu Twitter'da ilginç bir kampanya başlattı. Ronaldo'yu Türk takımlarına transfer eden taraftarlar, komik paylaşımlarda bulundu. Kısa süre içinde trend olan bu akım sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı.

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