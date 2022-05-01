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Son dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan kovuluyor! Yeni takımı şaşırttı...

01.05.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız forveti Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizli yıldızın gelecek sezonda takımda düşünülmediği ifade edilirken, Ronaldo için devreye eski takımı Real Madrid'in girdiği belirtildi.

Son dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan kovuluyor! Yeni takımı şaşırttı...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo, dünya futbolunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı için gündeme gelen iddia ortalığı karıştırdı. United ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Portekizli yıldızın takımdan gönderileceği aktarıldı.

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında Juventus'tan 15 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo için gündeme flaş bir iddia geldi.

"YOLLARI AYIRALIM"

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İngiliz basınının haberine göre; gelecek sezon Kırmızı Şeytanlar'da görev yapacak olan teknik direktör Erik ten Hag, oyun sistemine uymadığı için Cristiano Ronaldo ile yolların ayrılması gerektiğini yönetime iletti.

OYNAMA GARANTİSİ YOK

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Genç ve enerjik bir takım kurmak istediğini belirten ten Hag, dünyaca ünlü yıldızın kalması halinde oynama garantisi vermeyeceğini de belirtti.

REAL MADRID DEVREYE GİRDİ

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Manchester United'ın bu kararı sonrası Ronaldo'nun eski takımı Real Madrid devreye girdi ve Portekizli yıldızı yeniden kadroya katmak için harekete geçti.

HEM RONALDO HEM MBAPPE

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Haberde; Real Madrid'in yeni sezona Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe transferleriyle gireceği ifade edildi.

23 GOL - 3 ASİST

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Bu sezon Manchester United ile 37 maça çıkan Ronaldo, 23 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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