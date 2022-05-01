Son dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan kovuluyor! Yeni takımı şaşırttı...

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo, dünya futbolunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı için gündeme gelen iddia ortalığı karıştırdı. United ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Portekizli yıldızın takımdan gönderileceği aktarıldı.

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında Juventus'tan 15 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo için gündeme flaş bir iddia geldi.

"YOLLARI AYIRALIM"

İngiliz basınının haberine göre; gelecek sezon Kırmızı Şeytanlar'da görev yapacak olan teknik direktör Erik ten Hag, oyun sistemine uymadığı için Cristiano Ronaldo ile yolların ayrılması gerektiğini yönetime iletti.

OYNAMA GARANTİSİ YOK

Genç ve enerjik bir takım kurmak istediğini belirten ten Hag, dünyaca ünlü yıldızın kalması halinde oynama garantisi vermeyeceğini de belirtti.

REAL MADRID DEVREYE GİRDİ

Manchester United'ın bu kararı sonrası Ronaldo'nun eski takımı Real Madrid devreye girdi ve Portekizli yıldızı yeniden kadroya katmak için harekete geçti.

HEM RONALDO HEM MBAPPE

Haberde; Real Madrid'in yeni sezona Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe transferleriyle gireceği ifade edildi.

23 GOL - 3 ASİST

Bu sezon Manchester United ile 37 maça çıkan Ronaldo, 23 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

