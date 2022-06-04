Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun eski hocası Andrea Pirlo, Süper Lig'e geliyor!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'i 57 puanla 8. sırada bitiren ve son haftalara kadar Avrupa potasını zorlayan Fatih Karagümrük'te sezon ortasında göreve getirilen Volkan Demirel ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlanmıştı.

FLAŞ İDDİA GELDİ

Francesco Farioli sonrasında göreve gelen Volkan Demirel'in sürpriz ayrılığı sonrasında yeni hocası merak edilen Karagümrük için flaş bir iddia ortaya atıldı.

ANDREA PIRLO İLE TEMAS

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Karagümrük, son olarak Juventus'u çalıştıran Andrea Pirlo ile temasa geçti.

OLUMLU SONUÇLANIRSA YENİ HOCA

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda İtalyan çalıştırcıı, Karagümrük'ün başına geçecek

Juventus'ta 2020 yılında Maurizio Sarri'nin ayrılığı sonrasında göreve gelen Andrea Pirlo, sezonu şampiyon Inter'in 13 puan gerisinde 4. sırada kapatmıştı.

Pirlo'nun o dönemki kadrosunda Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Matthijs de Ligt gibi isimler yer alıyordu.

