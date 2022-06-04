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Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun eski hocası Andrea Pirlo, Süper Lig'e geliyor!

04.06.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Volkan Demirel'le birlikte çıkışa geçen Fatih Karagümrük, sezonun bitimiyle beraber genç çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı. İstanbul ekibinin hangi hocayı göreve getireceği merakla beklenirken, İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Son olarak Juventus'u çalıştıran teknik direktör Andrea Pirlo'nun Karagümrük ile görüştüğü ortaya çıktı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun eski hocası Andrea Pirlo, Süper Lig'e geliyor!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'i 57 puanla 8. sırada bitiren ve son haftalara kadar Avrupa potasını zorlayan Fatih Karagümrük'te sezon ortasında göreve getirilen Volkan Demirel ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlanmıştı.

FLAŞ İDDİA GELDİ

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Francesco Farioli sonrasında göreve gelen Volkan Demirel'in sürpriz ayrılığı sonrasında yeni hocası merak edilen Karagümrük için flaş bir iddia ortaya atıldı.

ANDREA PIRLO İLE TEMAS

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La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Karagümrük, son olarak Juventus'u çalıştıran Andrea Pirlo ile temasa geçti.

OLUMLU SONUÇLANIRSA YENİ HOCA

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Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda İtalyan çalıştırcıı, Karagümrük'ün başına geçecek

Juventus'ta 2020 yılında Maurizio Sarri'nin ayrılığı sonrasında göreve gelen Andrea Pirlo, sezonu şampiyon Inter'in 13 puan gerisinde 4. sırada kapatmıştı.

Pirlo'nun o dönemki kadrosunda Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Matthijs de Ligt gibi isimler yer alıyordu.

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Cristiano Ronaldo Fatih Karagümrük Juventus son dakika haberi
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