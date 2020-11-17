SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.11.2020 20:05 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınına ilişkin yeni tedbirlerin ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

TÜM SPOR MÜSABAKALARI SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spor müsabakalarının seyircisiz oynanmaya devam edileceğini açıkladı. Erdoğan,“Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek.” dedi.

HALI SAHALAR KAPATILIYOR...

Erdoğan: Halı sahaların faaliyetlerine ara verilicek, sigara içme yasağı sürecek.

Eski Fenerbahçeli Salih Uçan, Galatasaray yolundaEski Fenerbahçeli Salih Uçan, Galatasaray yolunda


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
Survivor Aycan'a bir şok daha...Survivor Aycan'a bir şok daha...
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?
Sokağa çıkma kısıtlaması kararı mı alınacak?
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
Haaland ve Sörtlorh ülkeyi karıştırdılar
Haaland ve Sörtlorh ülkeyi karıştırdılar
Fenerbahçe para basacak
Fenerbahçe para basacak
TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı
TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı
Neymar'ın yeni sevgilisiyle ilişkisi tüm dünyayı şaşkına çevirdi
Neymar'ın yeni sevgilisiyle ilişkisi tüm dünyayı şaşkına çevirdi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
Ünlü pilottan İstanbul pistine ağır eleştiri
Ünlü pilottan İstanbul pistine ağır eleştiri
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak
Futbola 'robot yardımcı hakem'ler geliyor
Futbola 'robot hakem'ler geliyor!
Marco Rossi: "Türkiye çok güçlü bir kadroya sahip"
Türkiye çok güçlü bir kadroya sahip
Survivor Aycan'a Milli Takım şoku!
Survivor Aycan'a bir şok daha...
Bakan Kasapoğlu: TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı
TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandı
Süper Lig'de hükmen mağlubiyet kararı kapıda
Süper Lig'de tarihi karar hayata geçiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.