SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spor müsabakalarının seyircisiz oynanmaya devam edileceğini açıkladı. Erdoğan,“Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek.” dedi.
Erdoğan: Halı sahaların faaliyetlerine ara verilicek, sigara içme yasağı sürecek.
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