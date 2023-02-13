Son dakika: Depremin vurduğu 10 ilimizde okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: 1 Mart tarihi ertelenebilir...

Son dakika haberi: Bakan Özer, depremden sonra okulların takvimiyle ilgili sürece dair açıklamalar yaptı. 1 Mart'a dek ara verildiğini hatırlatan Özer, "1 Mart'ta başlayacağımızı açıklamadık. İl bazlı bir değerlendirme yapmayacağız. Tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlamayacağız" ifadelerini kullandı.
Malatya'dan CNN Türk canlı yayınına bağlanan Bakan Özer şunları söyledi:
Hasarımız diğer binalara göre çok az. Tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlamayacağız.