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  4. Son dakika: Depremlerin ardından canlı yayında gözyaşları! Hatay Büyükşehir Belediyespor'un eski başkanı Zekiye Yiğitbaşı'ndan yürek burkan sözler...

Son dakika: Depremlerin ardından canlı yayında gözyaşları! Hatay Büyükşehir Belediyespor'un eski başkanı Zekiye Yiğitbaşı'ndan yürek burkan sözler...

07.02.2023 02:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem, 10 ili etkiledi. Kahramanmaraş, Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman'da binalar yıkıldı. Yine dün saat 13.14'te Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediyespor'un eski başkanı Zekiye Yiğitbaşı, katıldığı canlı yayında yürek burkan ifadeler kullandı.

Son dakika: Depremlerin ardından canlı yayında gözyaşları! Hatay Büyükşehir Belediyespor'un eski başkanı Zekiye Yiğitbaşı'ndan yürek burkan sözler...

Kahramanmaraş'ta dün sabah saat 04.17'de meydana gelen 7.7'lik deprem; Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman'ı da ciddi şekilde etkiledi. Birçok binanın yıkıldığı afet bölgesinde en büyüğü 6,6 olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Öte yandan dün saat 13.14'te Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada depremin bir artçı olmadığı, dün sabah meydana gelen 7.7'lik depremden bağımsız olduğu belirtildi.

Tüm Türkiye; deprem felaketi sonrasında yardım için seferber olurken, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

YÜREK BURKAN SÖZLER

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Depremin olduğu anlardan beri YouTube'da canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir'in kanalına konuk olan Hatay Büyükşehir Belediyespor'un eski başkanı Zekiye Yiğitbaşı, yürek burkan ifadeler kullandı.

"KOCAMAN SİTE YERLE BİR OLDU!"

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Dışarıdan gelecek olan yardımları beklediklerini dile getiren Yiğitbaşı, "10 bloklu, kocaman bir site yerle bir oldu. Binlerce kişi öldü! Hiçbir şey yok... Terk edildik, her zamanki gibi terk edildik. Hatay nerede, Suriye'de mi kardeşim? Açız, susuzuz, çocuklar ve torunlar yanımda, annemi kaybettim galiba! Şehir dışına çıkma imkanı yok, yollar yarılmış! Havaalanına gelen uçaklar geliyormuş ama geri gidiyormuş. Biz arabadayız, arabalarda oturuyoruz. Hiçbir yardım yok! AFAD çökmüş burada. Dışarıdan gelecek olan yardımları bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Bu sözlerin ardından Cüneyt Özdemir'in de gözyaşlarına hakim olamadığı ve konuşmakta güçlük çektiği görüldü.

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