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Son dakika: Didem Arslan Yılmaz'dan rakip programlar için çok sert sözler: 'O köpeklere sahip çıkın'

14.12.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Son Show TV'de program yapan Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü. Kayıp Yasin'le ilgili olayın araştırmaları sürerken konuklarının telefonla arandığını söyleyen Didem Arslan Yılmaz, "Yanınızda çalışan gazeteciler değil, yanınızda çalışan o köpeklere sahip çıkın. Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar onlar. Sen onun kim olduğunu biliyorsun, sana sesleniyorum" dedi. Oldukça sinirlenen Yılmaz, elinde kayıtlar olduğunu ve gerekirse deşifre edeceğini de açıkladı

Son dakika: Didem Arslan Yılmaz'dan rakip programlar için çok sert sözler: 'O köpeklere sahip çıkın'

Show TV'de hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına kayıp çocuğu Yasin için katılan baba Yavuz Şahin, eşinden şüphelendiğini belirterek olayın aydınlatılmasını istedi. Yürütülen çalışmalarda ihbar hattına bağlanan bir seyircinin söyledikleri ise Yasin olayıyla ilgili yeni detayları su yüzüne çıkardı.

Anne Ümmü Şahin'le birlikte sığınma evinde birlikte kaldığını söyleyen bir kadın, Şahin'in sığınma evine ilk gittiğinde yanında bir buçuk yaşında bir kız çocuğu olduğunu ve programda anlattıklarının yalan olduğunu iddia etti.

CANLI YAYINDA RAKİPLERİ HAKKINDA ÇOK SERT SÖZLER

Show TV'deki Didem Arslan Yılmaz'ın programında çözülmeye çalışan olay, diğer kanallarda gündüz kuşağında yayınlanan benzer programlar tarafından da ekrana taşınmak istendi. Olayla ilgili çalışmalar sürerken, konuklarının telefonla aranarak rahatsız edildiğini ifade eden Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında ateş püskürdü.

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"ÇOK AHLAKSIZCA SUÇLAMALARDA BULUNUYORLAR"

Oldukça sinirlenen Yılmaz "Şimdi bizim yaptığımız programlar gibi başka programlar da var. O programlarda çalışan bazı arkadaşlar, onlar kendilerini biliyorlar. Bizim programa katılan kişileri arayıp, programı kötülüyorlar, beni kötülüyorlar. Programla ilgili olarak da ağıza alınmayacak, çok ahlaksızca, namussuzca ve şerefsizce suçlamalarda bulunuyorlar" dedi.

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"BİR DAHA BENİM YAYINIMDAKİ KONUKLARI ARARSANIZ..."

Didem Arslan Yılmaz, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
"Aynısını size iade ediyorum. Siz gazeteci olamazsınız. Siz kumpasçısınız, ahlaksızsınız, vicdansızsınız, namussuzsunuz. Biz burada namusumuzla çalışıyoruz. Ben 30 yıllık gazeteciyim ve gazetecilik etikleri çerçevesinde bu yayınları yapıyorum. RTÜK çerçevesinde bu yayınları yapıyorum. Yanınızda çalışan gazeteciler değil, yanınızda çalışan o köpeklere sahip çıkın lütfen, onlar gazeteci değil çünkü. Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar onlar. Sen onun kim olduğunu biliyorsun, sana sesleniyorum. Bir daha benim yayınıma gelen konukları arayıp, onları rencide edersen seni bu ekranlarda deşifre edeceğim. Elimde kayıtlar var, bunları ekranda göstereceğim. Hodri meydan, ya herro ya merro!"


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Didem Arslan
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Okuyucu Yorumları 25 yorum
eee elindeki malzemeler gidecek ne yapsın bu kadın bu ülkenin asli unsurlari olan Kürtlerin diline hakaret ederek zaten yeterince rezil etmisti kendini bu da yeni vukuati ve hala bu kadın trilyonlarca para kazanıyor burası böyle bir ülke
Bu programları sunanların tek dertleri para bunu biliyorsunuz dimi.kadına yetime öksüze sahip cıkmak mağdurun yanında olmak falan değil.bir tanesine 1 ay maaş vermesinler istifasını verir hemen
Al birini vur ötekine.

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