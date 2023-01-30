Son dakika: Didier Drogba, Galatasaray'a transfer yapıyor! Chelsea'nin yıldızı, Florya yolunda...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Bitexen Giresunspor'u 4-0 mağlup etmiş ve liderliğini sürdürmüştü. Sarı - kırmızılılarda üst üste alınan 10 galibiyet; camiada moralleri yükseltirken, yönetim de boş durmadı. Teknik direktör Okan Buruk'un direktifleri doğrultusunda hareket eden Galatasaraylı kurmaylar, hücum hattına bir transfer yapmayı planlıyordu.

GALATASARAY, CHELSEA İLE MASADA

Yönetime listesini veren Buruk, kadrosunda görmek istediği David Fofana'yı en tepeye yazdı. Galatasaray; oyuncuyu transfer için ikna etmeye çalışırken, bir yandan Chelsea ile masaya oturdu.

YÖNETİMİN PLANI

Sarı - kırmızılıların İngiltere Premier Lig devi ile yapılan pazarlıklarda satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunduğu kaydedildi.

DIDIER DROGBA DA DEVREDE

Galatasaray'a transfer için eski yıldızı Didier Drogba'nın da oldukça yardımcı olduğu ve Fofana ile bire bir görüşmeler yaptığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Chelsea formasıyla 11 resmi maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

