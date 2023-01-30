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Son dakika: Didier Drogba, Galatasaray'a transfer yapıyor! Chelsea'nin yıldızı, Florya yolunda...

30.01.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 21 haftada topladığı 48 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen ve ara transferde de bu doğrultuda hareket eden sarı - kırmızılılar, Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamıştı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Cimbom, Chelsea'den David Fofana'yı gündemine almıştı. G.Saray'a Drogba'dan sürpriz bir yardım geldi.

Son dakika: Didier Drogba, Galatasaray'a transfer yapıyor! Chelsea'nin yıldızı, Florya yolunda...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Bitexen Giresunspor'u 4-0 mağlup etmiş ve liderliğini sürdürmüştü. Sarı - kırmızılılarda üst üste alınan 10 galibiyet; camiada moralleri yükseltirken, yönetim de boş durmadı. Teknik direktör Okan Buruk'un direktifleri doğrultusunda hareket eden Galatasaraylı kurmaylar, hücum hattına bir transfer yapmayı planlıyordu.

GALATASARAY, CHELSEA İLE MASADA

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Yönetime listesini veren Buruk, kadrosunda görmek istediği David Fofana'yı en tepeye yazdı. Galatasaray; oyuncuyu transfer için ikna etmeye çalışırken, bir yandan Chelsea ile masaya oturdu.

YÖNETİMİN PLANI

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Sarı - kırmızılıların İngiltere Premier Lig devi ile yapılan pazarlıklarda satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunduğu kaydedildi.

DIDIER DROGBA DA DEVREDE

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Galatasaray'a transfer için eski yıldızı Didier Drogba'nın da oldukça yardımcı olduğu ve Fofana ile bire bir görüşmeler yaptığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Chelsea formasıyla 11 resmi maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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