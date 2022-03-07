Son dakika: Digitürk yayın ihalesinden çekildi mi? İşte son durum...

Son dakika haberi: Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayıncı kuruluşu değişiyor mu? TFF'nin belirlediği ücret karşılığında ihaleye giren şirketlerdeki son durum yavaş yavaş netleşiyor. Üç sezonu kapsayan yeni yayın ihalesinde en yüksek 7 pakete teklif veren Digitürk'e tanına süre bugün saat 17.00'de doldu.

7 GÜN SÜRE VERİLMİŞTİ AMA...

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan (TFF) şu ana kadar Digitürk'ün sözleşmeyi imzaladığına dair bir açıklama gelmedi. TFF, Digitürk'e geçen hafta pazartesi 7 paketi imzalaması için 7 gün süre vermişti. Ancak bu süre dolduğu halde TFF'den sözleşme imzalandığına dair bir açıklama yapılmadı. Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre firma saat 17.00'ye kadar imza atmaya gitmiş değildi.

GÖZLER SARAN GROUP VE TRT'DE

Digitürk'ün çekilmesi kesinleşirse, TFF’nin 28 Şubat’ta yaptığı açıklamaya göre bu 7 paketin 5’ine en yüksek ikinci teklifi veren Saran Group ve 2’sine en yüksek teklifi veren TRT, için süreç başlayacak. Bu iki firma da 7 gün içinde en yüksek ikinci teklif verdikleri paketler için TFF’ye gidip imza atarsa, söz konusu yayın paketlerinin sahibi olacaklar.

DİGİTÜRK DÖNEMİ BİTİYOR

Digitürk, geçen Cuma günü yaptığı açıklamada sözleşmeyi imzalamayacağının işaretini vermişti. Türkiye’deki varlıklarının sadece bir ihaleye bağlı olmadığını belirten Digitürk, en cazip paket olan Paket 1-A’nın ihale dışı bırakılmasına tepki göstermişti. Söz konusu pakete sadece Digitürk 810 milyon liralık teklif vermişti. Ancak TFF, bu paketin değerinin en az 1.5 milyar TL olduğuna kanaat getirip, ihalesini iptal ettiğini, buna karşın diğer 7 paket için için tarafları imzaya çağırmıştı. Burada da öncelik Digitürk’ün olmuştu.

PAKET 1-A İÇİN SÜREÇ YENİDEN BAŞLAYACAK

Bundan sonra Saran Group ve TRT, söz konusu 7 paket için imza atarsa TFF 800 milyon liralık bir satış yapmış olacak. Bundan sonra Paket 1-A’nın satışı için yeni ihale açılacak. Bu ihalede nasıl bir model izleneceğini de TFF tarafından duyurulacak.

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

14 Şubat'ta start alan yeni yayın ihalesi sürecinde TFF, 28 Şubat'ta kararını açıkladı. Digitürk'ün 810 milyon lirayla en yüksek teklif verdi Paket 1-A ihalesi iptal edildi. TFF diğer yandan, Digitürk'ü 7 Mart saat 17.00'ye kadar 500 milyon verdiği Paket 1-B, 140 milyon lira verdiği Paket 1-C , 330 milyon lira verdiği Paket 1-D, 30 milyon lira verdiği Paket 1-E, 15 milyon lira verdiği Paket 1-F, 140 milyon lira verdiği Paket 2 ve 140 milyon lira verdiği Paket 3 için imza atmaya davet etti.Aksi halde bu paketlerden 5'ine en iyi teklif veren Saran Gropu ve 2'sine en yüksek teklifi veren TRT'yi çağıracağını da duyurdu.

EN YÜKSEK VE EN İYİ İKİNCİ TEKLİFLER

TFF, ihale sürecinde karar değiştirerek Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını 5 yıl yerine 3 yıllığına satma kararı aldı. Digittürk tüm paketelere toplam 2.1 milyon lira önerdi. Ancak Paket 1-A çıkartılınca Digitürk'ün teklif sayısı 7'ye düştü. Bunun da toplam tutarı 1.3 milyar lira. Saran Group ve TRT'nin söz konusu 7 paket için toplam teklifiyse 800 milyon lira. İşte ihale sonucunda gelen teklifler:

HANGİ FİRMA HANGİ PAKETE NE TEKLİF VERDİ?

Paket 1 A

Digitürk: 810 milyon lira

(Bu paket iptal edildi, yeniden ihale edilecek)

Paket 1-B

Digitürk: 500 milyon lira

Saran Group: 324 milyon lira

Paket 1-C

Digitürk: 140 milyon lira

Saran Group: 30 milyon lira

Paket 1-D

Digitürk: 330 milyon lira

TRT: 190 milyon 400 bin lira

Paket 1-E

Digitürk: 30 milyon lira

Saran Group: 16 milyon 200 bin lira

Paket 1-F

Digitürk: 15 milyon lira

TRT: 4 milyon 80 bin lira

Paket 2

Digitürk: 140 milyon lira

Saran Group: 5 milyon dolar

Paket 3

Digitürk: 140 milyon milyon dolar

Saran Group: 6 milyon dolar

YAYIN PAKETLERİNDE NE VAR?

TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın hakları için 4 ana paket oluşturdu. Bunlar Paket 1, Paket 2, Paket 3 ve Paket 4. Paket 1 kendi içinde de A, B,C, D, D, E ve F olarak alt paketlere bölündü. İşte tüm paketler ve içerikleri:

PAKET 1-A: 8’i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-B: 4’ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-C: 4’ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3’e giren yayın haklarının tamamı



