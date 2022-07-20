SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu! Yeni transferler sahada...

Son dakika: Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu! Yeni transferler sahada...

20.07.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi Jorge Jesus yönetiminde ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Sarı-Lacivertli taraftarlar mücadelenin oynanacağı Lodz kentine akın ederken, sokaklar Sarı-Lacivert'e boyandı. Dev maç öncesi ilk 11'ler de açıklandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılan Fenerbahçe'nin macerası Polonya'da start alıyor. Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşen Sarı-Lacivertliler, Ukrayna yaşanan savaş hali nedeniyle mücadeleyi Polonya'nın 'Stadion Miejski LKS Lodz' Stadyumu'nda oynuyor. Saat 21.00'de başlayacak mücadele öncesi 11'ler belli oldu!

SON DAKİKA: DINAMO KIEV-FENERBAHÇE İLK 11'LER

DINAMO KIEV: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Verbic, Buyalskiy, Besedin

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, Rossi, Joshua King, Valenica

LODZ KENTİ SARI-LACİVERT

plkplk

İlk maçtan avantajı cebine koyarak İstanbul'a dönmek isteyen temsilcimiz, hata yapmak istemezken, mücadele öncesi Sarı-Lacivertli taraftarlar maçın oynanacağı Lodz kentine adeta akın etti.

"MAÇ KADIKÖY'DE Mİ?"

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Sarı-Lacivertli taraftarların yoğunluğu gözlenirken, tüm kentte sabah saatlerinden itibaren tezahüratlar ve Sarı-Lacivertli forma ile gezen futbolseverler göründü. Sosyal medyada bazı taraftar "Maç Kadıköy'e mi alındı" yorumunda bulundu.

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇ ÖNÜ NOTLAR

plkjı

*Resmi maçlarda Dinamo ve Fenerbahçe 4 kez karşı karşıya geldi. 2 maçı Ukrayna ekibi kazandı. 2 maç berabere bitti. Geçen yıl oynanan hazırlık maçı da 1-1 sonuçlandı.

*Dinamo iç saha maçlarında Fenerbahçe'yi her seferinde yendi. Deplasmanda kaybetmedi. Beraberlik çıkardı.

*2009'da Avrupa Kupalarında yapılan reformdan sonra, Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi'ne sadece iki kez l (2012/13 sezonu ve 2020/21 sezonu) katılabildi.

*Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Kupalarına katılmayı başaran üç geleneksel Türk devinden (Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş) sadece biri oldu.

*Maçın yapılacağı Łódź'daki şehir stadyumu, Widzew kulübünün stadı. Burada Ukrayna, U20 milli takımım dünya şampiyonu unvanını kazandı.

*Mircea Lucescu ve Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile Benfica'nın aynı grupta yer aldığı bir önceki Şampiyonlar Ligi sezonunda rakiplerdi. Portekizliler playofflara ulaşmak için Ukraynalıları yendi, ancak bu, Jesus'un kovulmasını engellemedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı öncesi büyük kriz!Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı öncesi büyük kriz!
"F.Bahçe için sahaya çıkmadı" Transfer..."F.Bahçe için sahaya çıkmadı" Transfer...
4 büyük açıklaması sonrası ortalık karıştı!4 büyük açıklaması sonrası ortalık karıştı!
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna son dakika haberi fenerbahçe şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gümüşdağ'ın acı günü! Herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndü

Gümüşdağ'ın acı günü! Herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndü

Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi!

Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi!

Neuer'e cüzdanını geri verdi sonrasında isyan etti!

Neuer'e cüzdanını geri verdi sonrasında isyan etti!

Nwakaeme'nin yeni durağı belli oldu!

Nwakaeme'nin yeni durağı belli oldu!

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı öncesi büyük kriz!

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı öncesi büyük kriz!

Spor camiası, o cenazede bir araya geldi

Spor camiası, o cenazede bir araya geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.