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Son dakika: Dünya basını hakem skandalını tartışıyor! Cüneyt Çakır için flaş iddia!

09.03.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Merkez Hakem Kurulu'nda yer alan 13 hakem önümüzdeki haftalarda maç yönetemeyecek. Açıklamaya göre, hem yaş hem de diğer kulüplerin şikayetleri doğrultusunda bu kararı alan MHK, hakem listesini güncelledi. MHK'nin bu açıklaması sadece Türkiye'de değil, dünya basınında da gündeme oturdu. Özellikle dünyada tanınan Cüneyt Çakır'ın kızağa çekilmesi herkes tarafından şaşkınlıkla karşılandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Dünya basını hakem skandalını tartışıyor! Cüneyt Çakır için flaş iddia!

Son dakika haberleri... MHK'nin aldığı karar sonrası Türk futbolu adeta alev aldı... Süper Lig'de görev yapan 13 hakemin aniden görevden alınması spor kamuoyu tarafından şaşkınlıkla karşılandı. TFF'nin açıklamasında, "Merkez Hakem Kurulu, göreve geldiğinden bu yana, büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir. Yeni kadroların Türk futbolu ve Türk hakemliği için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

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İŞTE GÖREV ALAMAYACAK HAKEMLER

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  • Cüneyt Çakır

  • Ali Palabıyık

  • Abdulkadir Bitigen

  • Fırat Aydınus

  • Bahattin Şimşek

  • Burak Şeker

  • Suat Arslanboğa

  • Hüseyin Göçek

  • Mert Güzenge

  • Tugay Kaan Numanoğlu

  • Alper Ulusoy

  • Halis Özkahya

  • Özgür Yankaya (Sadece VAR hakemi olacak.)
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SEZON SONUNDA NE OLACAK?

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MHK'nin aldığı bu karar dünya basınında da büyük yankı buldu. İngiltere ve İspanyol gazeteleri özellikle Cüneyt Çakır özelinde böyle bir olayın yaşanmasını hayretle karşıladılar. Önümüzdeki sezon Cüneyt Çakır'ın başka bir ülkede maç yönetmesi üzerinde duran İngilizler, tecrübeli hakemin Katar'da görev yapabileceğini yazdı.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DA YOK...

Cuneyt-Cakir

İngilizlerin bu açıklamasının bir benzeri de Türk medyasında vardı. Cüneyt Çakır'a tazminat ödeneceği ve artık Türkiye'de görev yapamayacağı iddia edildi. Çakır'ın önümüzdeki sezon Suudi Arabistan'da görev alabileceği konuşuluyor...

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