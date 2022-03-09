Son dakika: Dünya basını hakem skandalını tartışıyor! Cüneyt Çakır için flaş iddia!

Son dakika haberleri... MHK'nin aldığı karar sonrası Türk futbolu adeta alev aldı... Süper Lig'de görev yapan 13 hakemin aniden görevden alınması spor kamuoyu tarafından şaşkınlıkla karşılandı. TFF'nin açıklamasında, "Merkez Hakem Kurulu, göreve geldiğinden bu yana, büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir. Yeni kadroların Türk futbolu ve Türk hakemliği için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.
Cüneyt Çakır
Ali Palabıyık
Abdulkadir Bitigen
Fırat Aydınus
Bahattin Şimşek
Burak Şeker
Suat Arslanboğa
Hüseyin Göçek
Mert Güzenge
Tugay Kaan Numanoğlu
Alper Ulusoy
Halis Özkahya
MHK'nin aldığı bu karar dünya basınında da büyük yankı buldu. İngiltere ve İspanyol gazeteleri özellikle Cüneyt Çakır özelinde böyle bir olayın yaşanmasını hayretle karşıladılar. Önümüzdeki sezon Cüneyt Çakır'ın başka bir ülkede maç yönetmesi üzerinde duran İngilizler, tecrübeli hakemin Katar'da görev yapabileceğini yazdı.
İngilizlerin bu açıklamasının bir benzeri de Türk medyasında vardı. Cüneyt Çakır'a tazminat ödeneceği ve artık Türkiye'de görev yapamayacağı iddia edildi. Çakır'ın önümüzdeki sezon Suudi Arabistan'da görev alabileceği konuşuluyor...
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