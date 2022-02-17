Son dakika: Dünya devinin uçağı düşüyordu! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada...

Manchester City takımı büyük bir facianın eşiğinden döndü... Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon deplasmanına giden ve rakibini 5-0 mağlup eden İngiliz devi dönüş yolunda büyük bir olay yaşadı. Futbolcuları taşıyan uçak şiddetli rüzgar sebebiyle türbülansa girerek düşme tehlikesi yaşadı. Tecrübeli pilot korku dolu anları soğukkanlılıkla yöneterek uçağın kontrolünü zor da olsa sağladı ve başka bir piste giderek güvenli bir iniş sağladı.
Bu olayın kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından Manchester City kulübü resmi bir açıklama yayımladı. City, "Takımımız, Lizbon'dan eve dönerken şiddetli rüzgar sebebiyle Manchester'dan ayrılmak zorunda kaldı. Liverpool'a güvenli bir iniş gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.
Manchester'da çıkan şiddetli fırtına çevreye de zarar verdi. Bölgede bulunan bir tren istasyonu sular altında kaldı. Büyük bir tahribat yaratan fırtınanın henüz şehirden çıkmadığı ve önümüzdeki 2 gün boyunca devam edeceği aktarıldı.
Bir taraftarın o anları kamerasına kaydetmesinin ardından sosyal medyada gündem olan bu görüntü sonrası City'li futbolseverlerin oyunculara sosyal medya hesaplarından destekte bulunduğu görüldü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum