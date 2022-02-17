SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Son dakika: Dünya devinin uçağı düşüyordu! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada...

Son dakika: Dünya devinin uçağı düşüyordu! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada...

17.02.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Sporting Lizbon'u deplasmanda 5-0 mağlup eden Manchester City, Portekiz'den dönerken korku dolu anlar yaşadı. Futbolcuları taşıyan uçağın türbülansa girerek düşme tehlikesi yaşadığı o anları çeken bir taraftar tarafından paylaşıldı. Çıkan rüzgar sebebiyle pist etrafından üç kez tur atmak zorunda kalan pilot zor da olsa uçağın hakimiyetini sağladı ve futbolcuları başka bir piste götürerek güvenli bir iniş gerçekleştirdi.

Manchester City takımı büyük bir facianın eşiğinden döndü... Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon deplasmanına giden ve rakibini 5-0 mağlup eden İngiliz devi dönüş yolunda büyük bir olay yaşadı. Futbolcuları taşıyan uçak şiddetli rüzgar sebebiyle türbülansa girerek düşme tehlikesi yaşadı. Tecrübeli pilot korku dolu anları soğukkanlılıkla yöneterek uçağın kontrolünü zor da olsa sağladı ve başka bir piste giderek güvenli bir iniş sağladı.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞIM GELDİ

1_PAY-ECE_06_MAN_CITY_STORM

Bu olayın kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından Manchester City kulübü resmi bir açıklama yayımladı. City, "Takımımız, Lizbon'dan eve dönerken şiddetli rüzgar sebebiyle Manchester'dan ayrılmak zorunda kaldı. Liverpool'a güvenli bir iniş gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

TREN İSTASYONU SULAR ALTINDA KALDI

0_Shaw-via-Oldham-Metrolink-tram

Manchester'da çıkan şiddetli fırtına çevreye de zarar verdi. Bölgede bulunan bir tren istasyonu sular altında kaldı. Büyük bir tahribat yaratan fırtınanın henüz şehirden çıkmadığı ve önümüzdeki 2 gün boyunca devam edeceği aktarıldı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN DESTEK

677667

Bir taraftarın o anları kamerasına kaydetmesinin ardından sosyal medyada gündem olan bu görüntü sonrası City'li futbolseverlerin oyunculara sosyal medya hesaplarından destekte bulunduğu görüldü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
37 yaşındaki Ronaldo'yu dünya devi istiyor!37 yaşındaki Ronaldo'yu dünya devi istiyor!
Bu olay futbol tarihine geçer! Hakemin verdiği karar dünya gündemine oturduBu olay futbol tarihine geçer! Hakemin verdiği karar dünya gündemine oturdu
Bonservisi yok artık dedirtti! Yuvadan uçuyor...Bonservisi yok artık dedirtti! Yuvadan uçuyor...
Anahtar Kelimeler:
uçak kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su faturası talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan su faturası talimatı

Ukrayna'dan peş peşe haberler! Köyü vurdular

Ukrayna'dan peş peşe haberler! Köyü vurdular

Galatasaray'dan şaşırtan Fatih Terim hamlesi!

Galatasaray'dan şaşırtan Fatih Terim hamlesi!

Eski milli futbolcu acımasızca öldürüldü!

Eski milli futbolcu acımasızca öldürüldü!

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! 'Bir sonraki durağı Barcelona...'

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! 'Bir sonraki durağı Barcelona...'

Rıdvan Dilmen'in yeni adresi görenleri şaşırtıyor!

Rıdvan Dilmen'in yeni adresi görenleri şaşırtıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

18 milyon TL'lik aracın sahibi bakın kim çıktı!

18 milyon TL'lik aracın sahibi bakın kim çıktı!

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Beynini yaktırmış! Bomba alkol itirafı

Beynini yaktırmış! Bomba alkol itirafı

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.