Son dakika: Dünya futbolunda Cristiano Ronaldo devri sona mı eriyor? Lionel Messi bayram ediyor...

Son dakika haberleri: Dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran Cristiano Ronaldo için sonun başlangıcı... Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde efsanesi olduğu Real Madrid'in şampiyonluğunu televizyondan izleyen Ronaldo, sezonun 11'inde de yer alamadı. Devler Ligi'nde bu zamana kadar attığı 176 golle en yakın rakibi Lionel Messi'nin 17 gol önünde bulunan Cristiano Ronaldo'yu büyük bir tehlike bekliyor...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YOK

İngiltere Premier Lig'de 58 puanla 6. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi bileti alamayan Manchester United, önümüzdeki yıl Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yer alamayacak.

EĞER TRANSFER YAPMAZSA...

Bu durum Cristiano Ronaldo'nun da organizasyon dışında kalması anlamına geliyor. Başta Paris Saint-Germain (PSG) olmak üzere birçok kulübün radarında olan 37 yaşındaki süperstar, bu yaz United'dan ayrılmazsa önümüzdeki sezon soluğu UEFA Avrupa Ligi'nde alacak. Eğer bu yaşanırsa Portekizli yıldız, uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak.

MESSI İÇİN TARİHİ FIRSAT

Bu durum Lionel Messi için de fırsat olabilir. Ezeli rakibinin 17 gol gerisinde olan Messi, Ronaldo'dan iki yaş da küçük. Önümüzdeki sezon PSG'de devam etmesi beklenen Arjantinli için tek hedef Neymar ve Mbappe ile birlikte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu.



