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  4. Son dakika: Dünya futbolunda Cristiano Ronaldo devri sona mı eriyor? Lionel Messi bayram ediyor...

Son dakika: Dünya futbolunda Cristiano Ronaldo devri sona mı eriyor? Lionel Messi bayram ediyor...

31.05.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli olurken, Cristiano Ronaldo geçen sezon olduğu gibi bu sezon da kadroda kendisine yer bulamadı. Şampiyonlar Ligi'nde 5 şampiyonluğu olan Cristiano Ronaldo'yu bekleyen en büyük tehlike ise kulübü Manchester United yüzünden gelebilir. Portekizli yıldız, bu yaz herhangi bir takıma transfer olmazsa yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyecek.

Son dakika: Dünya futbolunda Cristiano Ronaldo devri sona mı eriyor? Lionel Messi bayram ediyor...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Son dakika haberleri: Dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran Cristiano Ronaldo için sonun başlangıcı... Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde efsanesi olduğu Real Madrid'in şampiyonluğunu televizyondan izleyen Ronaldo, sezonun 11'inde de yer alamadı. Devler Ligi'nde bu zamana kadar attığı 176 golle en yakın rakibi Lionel Messi'nin 17 gol önünde bulunan Cristiano Ronaldo'yu büyük bir tehlike bekliyor...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YOK

ronaldo

İngiltere Premier Lig'de 58 puanla 6. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi bileti alamayan Manchester United, önümüzdeki yıl Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yer alamayacak.

EĞER TRANSFER YAPMAZSA...

CRİSTİANO RONALDO KİMDİR?

Bu durum Cristiano Ronaldo'nun da organizasyon dışında kalması anlamına geliyor. Başta Paris Saint-Germain (PSG) olmak üzere birçok kulübün radarında olan 37 yaşındaki süperstar, bu yaz United'dan ayrılmazsa önümüzdeki sezon soluğu UEFA Avrupa Ligi'nde alacak. Eğer bu yaşanırsa Portekizli yıldız, uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak.

MESSI İÇİN TARİHİ FIRSAT

messi

Bu durum Lionel Messi için de fırsat olabilir. Ezeli rakibinin 17 gol gerisinde olan Messi, Ronaldo'dan iki yaş da küçük. Önümüzdeki sezon PSG'de devam etmesi beklenen Arjantinli için tek hedef Neymar ve Mbappe ile birlikte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United Lionel Messi son dakika haberi
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