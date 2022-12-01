Son dakika: Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden biri! İlk maçta Almanya'yı deviren Japonya bu kez bir diğer favori İspanya'yı da yıktı...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası, her geçen gün bambaşka bir sürprizle karşımıza çıkmaya devam ediyor. E Grubu'nun 3. ve son maçında Japonya ile İspanya karşı karşıya geldi. Her iki takımın da gruptan çıkmak için galibiyete ihtiyacı olan maçın 90 dakikası müthiş bir heyecana sahne oldu. Büyük bir mücadele sergileyen iki takımın müsabakasında kazanan taraf Japonya oldu.

Khalifa International Stadyumu'nda oynanan maç, Japonya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Asya ekibine galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Ritsu Doan ve 51. dakikada Ao Tanaka kaydetti. İspanya'nın tek sayısı ise 11. dakikada Alvaro Morata'dan geldi.

JAPONYA LİDER OLARAK ÇIKTI! BÜYÜK SÜRPRİZ...

Bu skorun ardından Japonya, puanını 6'ya yükseltti ve grubunu lider olarak tamamladı. 4 puanda kalan İspanya ise 2. sırada yer aldı.

Japonya, İspanya galibiyetiyle birlikte Dünya Kupası'nda son 16 turuna liderlik koltuğunda yer alarak çıktı. İspanya ise elenmenin eşiğinden döndü. Almanya'nın Kosta Rika'yı 4-2 mağlup etmesiyle birlikte İspanya, ikili averajla 2. basamakta yer aldı ve son 16 turuna adını yazdıran bir diğer takım oldu. Almanya ve Kosta Rika ise Dünya Kupası'na veda etti.

ALVARO MORATA GOL PERDESİNİ AÇTI

Karşılaşmanın 12. dakikasında sağ kanattan gelişen İspanya atağında Cesar Azpilicueta'nın ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Alvaro Morata, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

JAPONYA İKİ DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Müsabakanın 48. dakikasında İspanya'nın hazırlık pasları yaptığı esnada topu kapan Japonya'da Ritsu Doan, ceza sahası dışından muhteşem bir vuruş yaparak kaleci Simon'u avladı ve durumu 1-1'e getirdi. Bu golden 3 dakika sonra içeriye yine Japonya atağında sol kanattan son anda içeriye çevrilen topu Tanaka tamamladı ve skor 2-1'e geldi. Maçta başka gol olmadı ve Japonya, sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

