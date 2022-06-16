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Son dakika: Dünyaca ünlü futbolcu Dembele'nin Twitter hesabı, Fatih Terim hayranı tarafından hack'lendi!

16.06.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İspanya La Liga devi Barcelona ile sözleşmesi, haziran ayının sonunda bitecek olan Ousmane Dembele, sosyal medyada şoka uğradı. Fransız yıldızın Twitter hesabı, bir Galatasaray taraftarı tarafından ele geçirildi. Hesabı hack'lenen Dembele, Instagram'dan bir açıklamada bulundu.

Son dakika: Dünyaca ünlü futbolcu Dembele'nin Twitter hesabı, Fatih Terim hayranı tarafından hack'lendi!

Son dakika haberleri: İspanya La Liga devi Barcelona'nın yıldız futbolcularından Ousmane Dembele'nin geleceği merak ediliyordu. Haziran ayı sonunda sözleşmesi sona erecek ve bonservisini eline alacak olan Fransız futbolcunun adı, son dönemde PSG ile sıkça anılıyordu. Dembele'nin hangi takıma gideceği merakla beklenirken, sosyal medyada flaş bir gelişme yaşandı.

Barcelona'dan ayrılacak olan Ousmane Dembele'nin Twitter hesabı ele geçirildi.

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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim hayranı bir kullanıcı tarafından 'hack'lenen hesaptan atılan tweet'ler dikkat çekti.

"MERHABA ARKADAŞLAR, BEN FATİH TERİM"

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Önce "Hello guys, I'm Fatih Terim. (Merhaba arkadaşlar, ben Fatih Terim.) şeklinde bir tweet atan kullanıcı, daha sonra "Ousmane password: GALATASARAY > FCB. (Ousmane'nin şifresi: GALATASARAY > FCB) tweet'ini attı.

"HESABIM ELE GEÇİRİLDİ"

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Twitter hesabının ele geçirildiğini Instagram hesabından duyuran Dembele ise, "Twitter hesabım ele geçirildi. Atılan tweet'ler sahtedir. Lütfen şikayet edin ve hesabın içinde yer alan bağlantıları görmezden gelin. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki futbolseverler de "Fatih Terim, Dembele'nin hesabını hack'ledi" şeklinde esprili yorumlarda bulundular.

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