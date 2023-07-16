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Son dakika: Dünyaca ünlü yıldız Lucas Moura'nın menajeri İstanbul'a geldi! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş...

16.07.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren takımlar transfer sezonunu da oldukça hareketli geçiriyor. Birçok önemli futbolcunun imza attığı Türkiye'ye bir dünya yıldızının daha gelmesi an meselesi. İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham ile sözleşmesinin sonuna gelen ve takımdan ayrılan Lucas Moura'nın menajeri, İstanbul'a ayak bastı. Menajer Junior Pedroso'nun gelir gelmez yaptığı paylaşım, üç büyüklerden birine transfer olarak algılandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Transfer döneminin start almasıyla birlikte takımlar, dünyaca ünlü birçok futbolcuyu kadrosuna kattı. Takviyelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefleyen kulüplerin radarında serbest statüdeki oyuncular yer alıyor. Bu isimlerden biri ise Tottenham ile sözleşmesinin sonuna gelen ve takımdan ayrılan Lucas Moura olmuştu.

Avrupa kulüplerinin listesinde bulunan Brezilyalı yıldızın menajerinden flaş bir hamle geldi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Adı birçok kez Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan dünyaca ünlü futbolcunun menajeri Junior Pedroso, İstanbul'a geldi ve bir paylaşım yaptı.

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İstanbul'da gezintiye çıkan Pedroso'nun üç büyüklerden biriyle görüşme yapmak için geldiği ve transfer ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.

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Piyasa değeri 6 milyon euro olan başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 23 resmi maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

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