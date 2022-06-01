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Son dakika: Dünyaca ünlü yıldız Oleksandr Zinchenko, basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu! O anlar...

01.06.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Manchester City'de Premier Lig şampiyonluğunu kazanan Oleksandr Zinchenko, Ukrayna Milli Takımı'nın İskoçya ile oynayacağı Dünya Kupası play-off final maçı öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı. Yıldız oyuncu, basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu.

Son dakika: Dünyaca ünlü yıldız Oleksandr Zinchenko, basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu! O anlar...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sezonun son maçında konuk ettiği Aston Villa karşısında 2-0 yenik duruma düşmüş, müthiş bir geri dönüşle maçı 3-2 kazanmıştı. Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu sonuçla sezonu amansız takipçisi Liverpool'un önünde mutlu sonla noktalamıştı.

Zorlu mücadelede oyuna sonradan giren Ukraynalı Oleksandr Zinchenko, yaptığı asistle İlkay Gündoğan ile birlikte tarihe geçen şampiyonluğun mimarı olmuştu. 2022 Dünya Kupası elemelerinde Ukrayna deplasmanda İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

UKRAYNA HALKI İÇİN OYNAYACAKLARINI SÖYLEDİ

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Bu gece saat 21.45'te başlayacak zorlu mücadele öncesi 25 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Oleksandr Petrakov ile basın toplantısı düzenledi. Yıldız futbolcu son derece duygusal atmosferde geçen basın toplantısında maçı Ukrayna halkı için oynayacaklarını söyledi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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Ukrayna'da yaşanan savaşla ilgili sorunun ardından gözyaşlarını tutamayan Zinchenko, şöyle konuştu:

"HERKES, SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYOR"

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"Her Ukraynalı tek bir şey istiyor; savaşın bitmesi. Dünyanın her yerinden, farklı ülkelerden insanlarla konuştum. Neler olduğunu anlayamayan çocuklarla konuştum. Hepsinin tek hayali savaşın bitmesi. Futbola gelince, Ukrayna takımının kendi hayali var. Dünya Kupası'na gitmek, insanlara bu inanılmaz duyguları yaşatmak istiyoruz, çünkü Ukraynalılar şu anda bunu çok hak ediyor. Motivasyonumuz yüzde 100, kazanmak istiyoruz."

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