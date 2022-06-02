Son dakika: Dünyanın beklediği transfer gerçekleşti! Rüdiger, Chelsea'den Real Madrid'e gitti...

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda transferler art arda açıklanmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in ise yapacağı hamleler merak ediliyordu. İspanyol devi ilk takviyesini Chelsea'den yaptı.
İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Real Madrid, ilk transferini gerçekleştirdi.
Dev kulüp, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Antonio Rüdiger'i bonservissiz olarak kadrosuna kattı.
???? #WelcomeRüdiger ???? pic.twitter.com/6kzcOwQEmW— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 2, 2022
Real Madrid'den yapılan açıklamada Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.
???? #WelcomeRüdiger ???? pic.twitter.com/6kzcOwQEmW— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 2, 2022
Öte yandan PSG'de istediğini bulamayan ve yeni bir macera arayan Neymar'ın da Real Madrid ile görüştüğü iddia edildi. Brezilyalı futbolcunun PSG'de mutsuz olduğu ve İspanya La Liga ekibi ile imzaya yakın olduğu belirtildi.
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