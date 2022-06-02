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  4. Son dakika: Dünyanın beklediği transfer gerçekleşti! Rüdiger, Chelsea'den Real Madrid'e gitti...

Son dakika: Dünyanın beklediği transfer gerçekleşti! Rüdiger, Chelsea'den Real Madrid'e gitti...

02.06.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! PSG'den Neymar'ın Real Madrid'e gideceğine dair iddialar gündemi sarsmıştı. İspanyol devi, ilk transferini İngiltere Premier Lig devi Chelsea ile sözleşmesi Antonio Rüdiger ile yaptı.

Son dakika: Dünyanın beklediği transfer gerçekleşti! Rüdiger, Chelsea'den Real Madrid'e gitti...
Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Chelsea
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Son dakika haberleri: Dünya futbolunda transferler art arda açıklanmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in ise yapacağı hamleler merak ediliyordu. İspanyol devi ilk takviyesini Chelsea'den yaptı.

İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Real Madrid, ilk transferini gerçekleştirdi.

BONSERVİSSİZ

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Dev kulüp, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Antonio Rüdiger'i bonservissiz olarak kadrosuna kattı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Real Madrid'den yapılan açıklamada Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

NEYMAR İDDİALARI

Öte yandan PSG'de istediğini bulamayan ve yeni bir macera arayan Neymar'ın da Real Madrid ile görüştüğü iddia edildi. Brezilyalı futbolcunun PSG'de mutsuz olduğu ve İspanya La Liga ekibi ile imzaya yakın olduğu belirtildi.

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