Son dakika: Dünyanın beklediği transfer gerçekleşti! Rüdiger, Chelsea'den Real Madrid'e gitti...

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda transferler art arda açıklanmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in ise yapacağı hamleler merak ediliyordu. İspanyol devi ilk takviyesini Chelsea'den yaptı.

İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Real Madrid, ilk transferini gerçekleştirdi.

BONSERVİSSİZ

Dev kulüp, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Antonio Rüdiger'i bonservissiz olarak kadrosuna kattı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Real Madrid'den yapılan açıklamada Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

NEYMAR İDDİALARI

Öte yandan PSG'de istediğini bulamayan ve yeni bir macera arayan Neymar'ın da Real Madrid ile görüştüğü iddia edildi. Brezilyalı futbolcunun PSG'de mutsuz olduğu ve İspanya La Liga ekibi ile imzaya yakın olduğu belirtildi.

