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Son dakika! Dursun Özbek aday olduğunu resmen duyurdu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.04.2024 11:17
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Son dakika haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs’ta yapılacak seçimde yeniden başkan adayı olacağını açıkladı. Konuşmasında Erden Timur'a ayrı bir parantez açan Özbek, önümüzdeki dönemde devam etmesine yönelik dileklerini ifade etti.

Son dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek aday olacağını resmen duyurdu. Özbek'in konuşmasındaki Erden Timur detayı dikkat çekti. Seçimler 25 Mayıs'ta yapılacak.

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"ONURLU GÖREVE..."

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda düzenlenen toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu hazır bulundu. Toplantıda konuşan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayında yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olacağını söyledi.

Özbek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşarlımla birlikte bize emanet ettiğiniz bu onurlu görevi yerine getirmeye çalıştık. Galatasarayımız için çalışmaktan hiçbir zaman yorulmadık. Bizi her zaman ayakta tutan en önemli şey, sizlerin verdiği destekti. Bu dönemde Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içerisinde neler yapabileceğini göstermiş olduğumuz düşünüyorum. 25 Mayıs'ta seçimli olağan genel kurulumuz var. Sizlerin huzurunda bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu duyurmak istiyorum."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'a özel teşekkür etti ve önümüzdeki dönemde devam etmesine yönelik dileklerini ifade etti.

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