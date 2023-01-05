Son dakika: Dursun Özbek sonunda patladı! VAR kayıtlarını istedi, olumsuz cevap alınca sinirlendi: "Yoksa korkuyor musunuz?"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etmişti. Karşılaşmanın 50. dakikasında Sivasspor'un attığı gol, 5 dakikalık VAR incelemesinin ardından iptal edilmiş ve bu kararın nedeni uzun süre açıklanmamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu da duruma açıklık getirmek için maçın VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

ERDEN TİMUR İLE BİRLİKTE TFF'YE GİTTİ

Bu gelişmenin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, başkan vekili Erden Timur ile birlikte TFF binasına gitti.

ÖZBEK'İN İKİ TALEBİ...

Milliyet'in haberine göre; Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan iki talepte bulundu.

Haberde Dursun Özbek'in sezon başından bu yana tartışılan pozisyonların VAR kayıtlarını istediği ve Antalyaspor - Fenerbahçe maçında ev sahibinin iptal edilen golündeki konuşmaların açıklanmasını talep ettiği belirtildi.

TFF BAŞKANI REDDETTİ

Dursun Özbek'in istekleri, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından veto edildi.

Bunun üzerine duruma sitemde bulunan Dursun Özbek, "Giresun, Trabzon, Kayseri ve Alanya maçlarımızın VAR kayıtlarını da açıklayın. Yoksa korkuyor musunuz?" diyerek tepki gösterdi.

