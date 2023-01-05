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Son dakika: Dursun Özbek sonunda patladı! VAR kayıtlarını istedi, olumsuz cevap alınca sinirlendi: "Yoksa korkuyor musunuz?"

05.01.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu, Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının 50. dakikasında ev sahibi ekibin attığı golün iptal edilmesinin medyada büyük yankı uyandırmasının ardından VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu hareket sonrasında TFF binasına giden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, diğer maçların VAR kayıtlarını istedi ancak olumsuz bir cevap aldı. Bu yanıtın ardından Özbek tepki gösterdi. İşte detaylar...

Son dakika: Dursun Özbek sonunda patladı! VAR kayıtlarını istedi, olumsuz cevap alınca sinirlendi: "Yoksa korkuyor musunuz?"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etmişti. Karşılaşmanın 50. dakikasında Sivasspor'un attığı gol, 5 dakikalık VAR incelemesinin ardından iptal edilmiş ve bu kararın nedeni uzun süre açıklanmamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu da duruma açıklık getirmek için maçın VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

ERDEN TİMUR İLE BİRLİKTE TFF'YE GİTTİ

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Bu gelişmenin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, başkan vekili Erden Timur ile birlikte TFF binasına gitti.

ÖZBEK'İN İKİ TALEBİ...

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Milliyet'in haberine göre; Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan iki talepte bulundu.

Haberde Dursun Özbek'in sezon başından bu yana tartışılan pozisyonların VAR kayıtlarını istediği ve Antalyaspor - Fenerbahçe maçında ev sahibinin iptal edilen golündeki konuşmaların açıklanmasını talep ettiği belirtildi.

TFF BAŞKANI REDDETTİ

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Dursun Özbek'in istekleri, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından veto edildi.

Bunun üzerine duruma sitemde bulunan Dursun Özbek, "Giresun, Trabzon, Kayseri ve Alanya maçlarımızın VAR kayıtlarını da açıklayın. Yoksa korkuyor musunuz?" diyerek tepki gösterdi.

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