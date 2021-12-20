SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Edin Visca açıklaması! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk sözleri

Son dakika: Edin Visca açıklaması! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk sözleri

20.12.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Trabzonspor Haberleri: Trabzonspor yoluna doludizgin devam ederken üç büyüklerle puan farkını her hafta açmaya devam ediyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sorularına yanıt verdi. Taraftarların beklediği Edin Visca sorusunu da esprili bir şekilde yanıtlayan Ağaoğlu flaş ifadeler kullandı.

Son dakika: Edin Visca açıklaması! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk sözleri

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, katıldığı televizyon programında net ifadeler kullandı. Şampiyonluk yarışı hakkında fikrini açıklayan Ağaoğlu, transfer süreci hakkında da konuştu.

İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK

İyi bir başarı değil şuan için iyi bir başlangıç yaptık. Daha önümüzde 21 maç var yarısını bile oynamadık. Rakiplerimiz arzu ettikleri düzeyde başlangıç yapamadılar. Bunu sezon sonuna kadar yaşayacaklar diye bir şey yok. Ligin ikinci yarısı çok daha çekişmeli olacak. Maç maç bakıyoruz.

3 BÜYÜK TAKIMI YARIŞIN İÇİNDE GÖRÜYORUM

Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray… Fark 20 puan oldu ama yaşadıkları türbülansa rağmen onları yarışın içinde görüyorum. Göze hoş gelen futbol olarak baktığınızda, Hatayspor, Konyaspor, Başakşehir, Karagümrük güzel futbol oynuyorlar. Ligin geneline belki yayamadılar belki ama… Şampiyonluk mücadelesi içerisinde 3 İstanbul takımı gösteriliyor ama burada Hatayspor’a, Konyaspor’a Alanyaspor’a, Başakşehir’e saygısızlık yapılıyor. Başakşehir’in çıkışına bakarsanız şampiyonluk yarışı içindeki takımları rahat bırakacak gibi gözükmüyorlar. Hatay çok istikralı. Ömer hoca ile devam ettiler bazı kayıplar yaşadılar ama takviyelerle oynadıkları futbol takdiri hak ediyor. Aynı şekilde İlhan hoca ile birlike Konyaspor. İlhan hoca bu işi iyi yapan takdir ettiğim hocalardan biri.

HAMSİK EN KOLAY TRANSFERİMİZ OLDU

Hamsik Trabzonspor’un son yıllarda yaptığı en rahat transferlerden birisi. Çok memnunuz, sadece iyi bir oyuncu değil inanılmaz bir karakter, inanılmaz bir atlet. Transfer döneminin rahat geçmesi de bunun göstergesi. Bütün aldığımız oyuncuların hoca ile saatler süren video konferans görüşmeleri var. Oyuncuya herşeyi planı anlatıyor. Oyuncunun kafası rahat oluyor. Hamsik’in ismi gündeme geldiğinde yine böyle uzun görüşmeler oldu. O futbol oynamak için geldi Trabzon’a. Çin’den Göteborg’a geldiğinde para almadı. Sadece form tutmak için gitti. Biz Göteborg’dayken görüştük, hocamız herşeyi anlattı. Verebileceğimiz parayı söyledik, ikiletmedi kabul etmedi. Çok da düzgün bir menajeri var. Çok uyumlu bir insan. 2-3 saat içinde bitirdik hiç pazarlık yapmadı.

EDIN VISCA AÇIKLAMASI

Edin Visca iddiaları hakkında konuşan Ahmet Ağaoğlu, Candaş Tolga Işık'ın "Ara transferde Visca'yı alıyormuşsunuz" sorusuna, "Nerede oynuyor kendisi bilmiyorum, hocaya sormam lazım" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?Güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?
PARTNERİlk kez el ele!İlk kez el ele!
Trabzonspor'da yerli stoper harekatıTrabzonspor'da yerli stoper harekatı
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Edin Visca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

15 milyon Euroluk golcü geliyor! Teklif yapıldı

15 milyon Euroluk golcü geliyor! Teklif yapıldı

İnanamadılar! Hayrete düşüren fotoğraf...

İnanamadılar! Hayrete düşüren fotoğraf...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Galatasaray'da istifa depremi!

Galatasaray'da istifa depremi!

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.