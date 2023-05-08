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Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı! 'Fenerbahçeliyim ama...'

08.05.2023 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan ve nefes kesen müsabakada kazanan taraf, 1-0'lık skorla sarı - kırmızılılar oldu. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu. Genç çalıştırıcı, Galatasaray'da teknik direktör olup olmayacağına dair gelen soruyu da cevapladı.

Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı! 'Fenerbahçeliyim ama...'

Son dakika haberleri: Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanına çıktı. Turuncu - lacivertliler, büyük bir heyecana sahne olan maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte iki maçlık galibiyet serisi sona eren Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Belözoğlu'nun sözleri;

"50 BİN KİŞİYE KARŞI OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

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"50 bin kişi önünde Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil. Biz bu kadar bekleyen takım değiliz. Merkez öndeki iki oyuncumuz çok rahat bıraktı. İlk 20 dakika oyun Galatasaray'ın istediği gibi gitti. Sonra pozisyonlar vermedik, pozisyonlar aradık."

"SORUMLULUK BENDE"

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"Hamleler yaptık ama oyun geriye gitti. Her oyuncunun istemesi lazım, biz isteyeceğiz. Rakip Galatasaray bile olsa istediğimiz sonuçla ayrılamıyorsak, hepimizin payı var. Tabii ki sorumluluk bende."

"İLK 4 İÇİN ŞANSIMIZ VAR"

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"Savunma takımı değiliz, çocuklar elinden geleni yaptı. Ofansif olarak daha iyi olabilirdi. Yola devam edeceğiz. İlk 4 için şansımız var. Türkiye Kupası'nı da almak istiyoruz. 49. maçımızı oynuyoruz, Avrupa kupası oynayan takımlar zorlanıyor."

"FENERBAHÇELİYİM AMA..."

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"Ben Fenerbahçeli Emre'yim ama hayat bana büyük laflar etmemeyi öğretti. Asla 'Galatasaray'ı çalıştırmam' demem."

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