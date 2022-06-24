Son dakika: Emre Mor Fenerbahçe'ye mi geliyor? Süleyman Hurma açıkladı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de 1 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken, Lincoln Henrique ve Armindo Bruma takıma katılmıştı. Dinamo Kiev ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ön elemesinden önce transferleri bitirmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine birçok oyuncu gelmişti.

Sarı - lacivertlilerin geride bıraktığımız sezonda Fatih Karagümrük formasıyla yeniden çıkışa geçen Emre Mor için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

SÜLEYMAN HURMA AÇIKLADI

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"KİMSE İLE ANLAŞMADIK"

Teklifleri değerlendirdiğini belirten Hurma, "Emre Mor'u kaça satarsak satalım zarar edeceğiz. Emre için gelen teklifleri değerlendiriyorum. Emre konusunda şu an için kimse ile anlaşmadık, imza atmadık." dedi.

"RAMSEY'DEN VAZGEÇTİK"

Aaron Ramsey transferi için konuşan Karagümrük Başkanı, "Aaron Ramsey ile anlaşma aşamasına geldik ama vazgeçtik." ifadelerini kullandı.



