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Son dakika: Emre Mor Fenerbahçe'ye mi geliyor? Süleyman Hurma açıkladı...

24.06.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından Lincoln Henrique ve Armindo Bruma transferleri tamamlanmıştı. Sarı - lacivertlilerin, geride bıraktığımız sezonda Fatih Karagümrük formasıyla çıkışa geçen ve dikkatleri üzerine çeken Emre Mor'un transferini bitirdiği öne sürülmüştü. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan açıklama geldi.

Son dakika: Emre Mor Fenerbahçe'ye mi geliyor? Süleyman Hurma açıkladı...
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de 1 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Jorge Jesus'un verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmaları sürerken, Lincoln Henrique ve Armindo Bruma takıma katılmıştı. Dinamo Kiev ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ön elemesinden önce transferleri bitirmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine birçok oyuncu gelmişti.

Sarı - lacivertlilerin geride bıraktığımız sezonda Fatih Karagümrük formasıyla yeniden çıkışa geçen Emre Mor için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

SÜLEYMAN HURMA AÇIKLADI

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Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"KİMSE İLE ANLAŞMADIK"

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Teklifleri değerlendirdiğini belirten Hurma, "Emre Mor'u kaça satarsak satalım zarar edeceğiz. Emre için gelen teklifleri değerlendiriyorum. Emre konusunda şu an için kimse ile anlaşmadık, imza atmadık." dedi.

"RAMSEY'DEN VAZGEÇTİK"

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Aaron Ramsey transferi için konuşan Karagümrük Başkanı, "Aaron Ramsey ile anlaşma aşamasına geldik ama vazgeçtik." ifadelerini kullandı.


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